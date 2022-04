Eilenburg und Jesewitz: Hier gibt es noch Flächen für Eigenheime

Eilenburg/Jesewitz

Der Grundstücksmarkt für Eigenheimbauer ist weitgehend leergefegt. Auch wenn die Nachfrage wegen der steigenden Baupreise und Zinsen eventuell etwas an Schwung verlieren könnte, weisen Kommunen im Umfeld des boomenden Leipzigs weiter Wohnbauflächen aus. Wann die Grundstücke, für die inzwischen allein mit mindestens 70 bis 75 Euro je Quadratmeter Erschließungskosten gerechnet werden muss, tatsächlich auf den Markt kommen, lässt sich nicht immer exakt vorhersagen. Doch sicher ist, auch in den Dörfern ist unter 150 Euro je Quadratmeter kaum noch was zu machen. In Eilenburg und bei Dörfern in S-Bahn-Nähe nähern sich die Preise inzwischen sogar der 200-Euro-Marke.

Wo potenzielle Häuslebauer derzeit in Eilenburg und Umgebung Aussichten auf Flächen für das Eigenheim haben, dazu gibt es hier den Überblick. Im ersten Teil geht es um Eilenburg und Jesewitz. In einem zweiten Teil folgen dann Bad Düben, Laußig, Doberschütz und Zschepplin.

Eilenburg weist neue Wohngebiete aus

Wohnpark Muldenaue: Das größte Eilenburger Planvorhaben, so weiß Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski, ist mit fünf Hektar der Bereich rund um das ehemalige Dermatoid-Werk (nördlich der Ernst-Mey-Straße im Bereich der Uferstraße). Hier könnten theoretisch 100 bis 200 Wohneinheiten, darunter auch Einfamilienhäuser entstehen. Doch ob, wann und was hier konkret umgesetzt wird, ist noch offen. Die Stadträte haben hier im März 2022 erst den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Allein im Eilenburger Stadtgebiet gibt es fünf potenzielle Standorte, die zumindest teilweise auch für Eigenheime vorgesehen sind. 1. Wohnpark Muldenaue , 2. Am Regenbogen, 3. Rödgener Landstraße, 4. Gelbchenweg, 5. Neue Welt Quelle: OpenStreetMap / Ilka Fischer

Am Regenbogen: Das zweitgrößte Vorhaben mit rund 3,8 Hektar und Platz für rund 30 bis 60 Wohneinheiten, für die sich ebenfalls auch Einfamilienhäuser anbieten, befindet sich mit dem Areal Am Regenbogen in Eilenburg-Ost. Konkret geht es um das Gelände der abgerissenen alten Schornsteinfegerschule und das der Grundschule Am Regenbogen nördlich der Puschkinstraße und westlich der Dübener Landstraße. Die Fläche soll entgegen ursprünglichen Plänen nun an einen Projektentwickler verkauft werden, der dann die Erschließung und Vermarktung übernimmt.

Rödgener Landstraße: Für die 1,8 Hektar große Fläche am Ortsausgang Eilenburg Berg Richtung Zschepplin hat der Stadtrat erst am 4. April das Aufstellen eines Bebauungsplanes beschlossen. Die Mehrheit der Stadträte folgte damit dem Antrag der Grundstückshandel GbR Gebrüder Gaebel & Sohn, die hier ein kleines Wohngebiet mit 14 Einfamilienhäusern entwickeln möchte.

Gelbchenweg: Hier geht es um eine 6000 Quadratmeter große Fläche auf dem Eilenburger Berg, bei der ebenfalls die Grundstücksgemeinschaft Gebrüder Gaebel Baurecht für maximal sechs Einfamilienhäuser anstrebt. Der Stadtrat hat hier im September 2021 das Aufstellen des Bebauungsplanes beschlossen.

Neue Welt: Das 1,8 Hektar große Grundstück (ehemals Getränkewerk Köhler) möchte die JR Heimdall Invest GmbH von der Franken-Mineral- und Heilbrunnen-Betriebe Hufnagel GmbH & Ko. KG in Neustadt an der Aisch erwerben. Vorgesehen ist hier eine Bebauung mit bis zu 40 Wohneinheiten in Einzel-, Doppel- und Reihenhausform. Der Stadtrat hat, ebenfalls am 4. April, dafür das Aufstellen eines Bebauungsplanes beschlossen.

Eilenburger Ortsteile: Der Bebauungsplan für das 1,4 Hektar große Wohngebiet Käuzchenturm in Zschettgau für bis zu 16 Einfamilienhäuser/Doppelhaushälften liegt noch bis zum 29. April aus. Parallel gibt es derzeit noch Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde hinsichtlich einer momentan vorgesehenen Grabenöffnung.

Des Weiteren soll ein Bebauungsplan für eine Fläche entlang der Pressener Straße in Behlitz, die der Kirche gehört und für die sich diese eine Erbbaupacht vorstellen kann, aufgestellt werden. Auch hier wären Eigenheime gut vorstellbar.

Jesewitz bietet mehrere Optionen

Jesewitz, das knapp über 3000 Einwohner zählt, profitiert von seiner Nähe zu Leipzig und der Lage einiger Ortsteile direkt an der S-Bahn.

Bilsen Music und Elvi Music von der Firma Mitsching beim Pflastern der Straße im Wohngebiet Gallen-Süd. Quelle: Ilka Fischer

Gallen-Süd: In einer Entfernung von rund einem Kilometer zur S-Bahn gibt es am Südrand von Gallen 22 Bauplätze. Sie sind von der Gallen Süd Grundbesitz GmbH, eine Tochter der Jesewitzer Baufirma MPN GmbH, bereits weitgehend erschlossen. Laut Aussage des Geschäftsführers Heiko Mohr fehlt derzeit nur noch die Anbindung zur Kreisstraße. Der Verkauf der Bauplätze zum Preis von um die 200 Euro je Quadratmeter hat begonnen.

Pehritzsch: In der Heimmark: Für das zwei Hektar große Areal nördlich der Straße In der Heimmark und angrenzend an die bestehende Einfamilienhaussiedlung ist das Baurecht bereits vorhanden. Dieses Gebiet will die Baufirma MPN GmbH nach dem Projekt Gallen Süd angehen. Die Erschließung der 30 Parzellen wird damit voraussichtlich im Herbst starten. Ein Preis kann noch nicht genannt werden.

Ochelmitz - Am Teichweg: Über die 4500 Quadratmeter kommunale Fläche am östlichen Ortsrand von Ochelmitz behält die Gemeinde die Regie. Der Gemeinderat hat am 7. April den Satzungsbeschluss für die vier Bauplätze gefasst. Damit besteht nach der Veröffentlichung Baurecht. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (parteilos) informierte, soll noch in diesem Jahr die Erschließung durchgezogen werden und der Bau der Häuser beginnen können. Allerdings sind die Grundstücke, die wohl so um die 150 Euro je Quadratmeter kosten werden, schon alle reserviert.

Liemehna: Am Windberg will die SZ Immo Projekt GmbH aus Leipzig neun Bauplätze mit Größen von 690 bis 780 Quadratmetern erschließen. Hierfür wird derzeit aber erst der Bebauungsplan erarbeitet.

Von Ilka Fischer