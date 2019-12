Eilenburg verkauft drei Grundstücke – wer sind die Käufer?

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg veräußert ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet ehemaliges ECW-Gelände am Wasserturm. Dabei handelt es sich um eine 4350 Quadratmeter große Fläche, die die Eilenburg Gesundheitsstudio GmbH erwirbt. Das Unternehmen betreibt in Eilenburg die Aktiv Oase in der Kranoldstraße, wo unter anderem verschiedene Therapiekonzepte bei Schmerzen und Bewegungseinschränkungen angeboten werden. Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt 80 000 Euro. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf mit einer Stimmenenthaltung zu.

Wohnungen im Archiv

Einen Käufer gibt es auch für das städtische Gebäude in der Schreckerstraße 30. Dort befindet sich das Zwischenarchiv der Stadtverwaltung, das nunmehr in die ehemaligen Bibliotheksräume im früheren Kasernengelände umzieht. Käufer der Immobilie in der Schreckerstraße ist Oliver Smits aus Königstein. Smits ist nach eigenen Angaben seit 25 Jahren als Investor im Immobilienbereich tätig und hat zahlreiche Immobiliengesellschaften gegründet. Nach Angaben der Stadtverwaltung will Smits aus dem Gebäude Wohnungen machen. Der Kaufpreis beträgt 275 000 Euro, der Stadtrat stimmte dem Verkauf einstimmig zu.

Flurstücke Am Anger

Die Kletten GmbH in Eschborn, in der Oliver Smits Geschäftsführer ist, ist ebenfalls auf Einkaufstour in Eilenburg. Das Unternehmen will mehrere Flurstücke Am Anger erwerben. Der Kaufpreis beträgt 78 Euro für den Quadratmeter, zusammen 175 000 Euro. Auch dafür gab der Stadtrat grünes Licht.

Von nf