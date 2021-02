Eilenburg wächst – mehr Platzbedarf in Kitas

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg wächst. Immer mehr Menschen zieht es in die Große Kreisstadt, darunter junge Familien mit Kindern. In Nordsachsen ist Eilenburg die einzige Stadt, die nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein deutliches Plus von 1,1 Prozent bei der Bevölkerungsentwicklung verzeichnet. Zum Stichtag 31. Oktober 2020 lebten hier 15 733 Menschen und damit 176 mehr als zum 31. Dezember 2019. Im Jahr 2016 hatte die Stadt sogar schon mal die 16 000er-Marke geknackt. Nur noch in den Gemeinden Rackwitz, Krostitz, Schönwölkau und Zschepplin gibt es ebenfalls Zuwächse. Alle anderen rangieren leicht im Minus beziehungsweise stagnieren dort die Zahlen.

Das anhaltende Wachstum stellt die Stadtverwaltung zunehmend vor Herausforderungen – auch bei der Kinderbetreuung. Doch die Situation ist noch relativ entspannt. „Grundsätzlich erhält jeder bei Bedarf einen Kita-Platz, jedoch nicht immer in der Wunscheinrichtung“, sagt Katharina Eidner, stellvertretende Pressesprecherin in der Stadtverwaltung. In der Stadt Eilenburg stehen aktuell 279 Krippen-, 512 Kindergarten- und 636 Hortplätze zur Verfügung. Zwei Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft plus zwei Horteinrichtungen gibt es. Hinzu kommen fünf Kitas und ein weiterer Hort in freier Trägerschaft. Außerdem betreuen fünf Tagesmuttis Kinder.

Mehr Plätze bei den „Heinzelmännchen“

Eilenburg ist damit gut aufgestellt – und doch wird es schon eng in Kitas. Deshalb plant die Stadtverwaltung Erweiterungen. „Durch weiteren Zuzug nach Eilenburg besteht ein Bedarf an Kita-Plätzen. Um diese zur Verfügung stellen zu können, ist in diesem Jahr ein Erweiterungsbau an der Kita Heinzelmännchen geplant. Dadurch werden zusätzlich 18 Krippen- und 62 Kindergartenplätze geschaffen. Mittelfristig ist auch ein Hortneubau an der Belian-Grundschule vorgesehen“, so Katharina Eidner weiter.

Suche nach Kita-Personal

Personell sind die Kitas gut ausgestattet, dennoch würden durch „Fluktuation und Schwangerschaften ständig neue Fachkräfte gesucht.“ Diese müssen staatlich anerkannte Erzieher sein. Dieser Abschluss sei aber auch berufsbegleitend erreichbar. Einstellungen von sich in Ausbildung befindlichen Mitarbeitern sind jedoch nur begrenzt möglich, da sie auf Grund des Besuchs der Berufsschule der jeweiligen Einrichtung nur anteilig zur Verfügung stehen.

Von Nico Fliegner