Die Stadt Eilenburg befürchtet im Zuge der geplanten Flughafenerweiterung erhebliche negative Auswirkungen auf die Bereiche Wohnen und Tourismus. Das geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung hervor. Worum es geht – hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist am Flughafen Leipzig/Halle geplant?

Im Kern die Erweiterung eines Vorfeldes um 39 Hektar Fläche. Die Flugbewegungen sollen von 44 949 auf 63 367 im Jahr steigen – und das betrifft allein nur DHL. Andere Frachtdienstleister wollen von 848 auf über 5600 Flugbewegungen erhöhen. Auch mehr Flüge im Passagierbereich soll es geben. Bedeutet: Es wird künftig mehr geflogen.

Was befürchtet die Stadt Eilenburg konkret?

Mehr Fluglärm, vor allem nachts und damit eine Belastung für die Menschen. Untersucht wurden die Standorte Krankenhaus, Wedelwitz, Kospa, Zschettgau (Kita), Behlitz und Seniorenresidenz Sydowstraße. Der Lärmpegel könnte bis auf 46,3 Dezibel (Wedewlitz) steigen. Dezibel (dB) ist die Maßeinheit für Geräusche. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt nachts die Einhaltung von 40 dB. Beispiel: 40 bis 60 dB gilt als normale Gesprächslautstärke. Allein dabei kann die Konzentration gestört werden. In Wedelwitz ergaben Fluglärmmessungen in der Spitze 73 dB bei einer Antonow und 66 dB bei einer Boeing 737. Zwischen 60 und 80 dB erreicht ein lautes Gespräch oder ein vorbeifahrendes Auto. Im Bereich um 80 dB liegen Rasenmäher. Lärm in dieser Lautstärke kann zu gesundheitlichen Langzeitschäden führen.

Aktuell finden Überflüge über den Stadtteil Berg vielfach in Höhen von nur wenig über 3000 Fuß (915 Meter) statt, zum Beispiel 919 Meter am 27. Januar 2021. Auch das sorgt für mehr Lärm. „Es sind bereits heute im Eilenburger Stadtgebiet spürbare Lärmbelästigungen durch den nächtlichen Flugverkehr vorhanden.“

Wie argumentiert Eilenburg gegen die Ausbaupläne?

Mehr Fluglärm, mehr Frachtaufkommen widersprächen „jeglichen Klimaschutzzielen“. Zudem sei der Nutzen des Flughafenausbaus „für die Allgemeineinheit nicht nachgewiesen“. Die Stadtverwaltung bemängelt außerdem, dass eine „verbindliche Verpflichtung“ zu „technischen Maßnahmen zur Lärm- und Schadstoffminimierung“ fehlt, ebenso die Abbildung von für die Bürgerinnen und Bürger verständlichen und prüfbaren Flughöhen. So seien auch die vorgelegten Unterlagen zum Ausbau zu kompliziert verfasst und widersprächen damit dem Transparenzgebot (Auszug). Eilenburg fordert eine neue Lärmprognose und „eine engmaschige Überprüfung hinsichtlich möglicher Überschreitungen“ von Grenzwerten.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie die Stadtverwaltung kann auch jede Bürgerin und jeder Bürger Einwände geltend machen – und zwar bis Montag, 15. Februar, bei der Landesdirektion Sachsen oder auch bei der Stadtverwaltung Eilenburg, dort können bis Montag (24 Uhr) Einwände im Rathausbriefkasten eingeworfen werden. Wichtig: Diese sind nur mit vollständigem Vor- und Nachnamen sowie der Adresse und einer Unterschrift gültig. Eine Mustereinwendung hat die Verwaltung auf die Internetseite gestellt.

Von Nico Fliegner