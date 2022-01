Eilenburg weist neue Baugebiete aus

Eilenburg

Das inzwischen wieder 16 000 Einwohner zählende Eilenburg setzt weiter auf Zuzug. Da Eigenheim-Bauplätze, wie zuletzt die am Grünen Fink oder auch am Jacobsplatz schnell weg waren, will Eilenburg neben allgemeinen Wohngebieten auch weitere Eigenheim-Standorte erschließen. Da die dafür notwendigen und von der Stadt zu betreuenden Bebauungspläne recht aufwendig sind, sucht sie übrigens auch personell Verstärkung im Bauamt.

Auf dieser Fläche Am Regenbogen in Eilenburg Ost soll ein weiteres Eigenheimgebiet entstehen. Quelle: Nico Fliegner

Neben dem Areal Am Regenbogen in Eilenburg-Ost, wo sich die Stadt auf reichlich drei Hektar rund 30 Einfamilienhäuser vorstellen kann, will sie auch in ihren Ortsteilen Bauplätze ausweisen. Hier wie da setzt sie dabei immer auf das Zusammenwirken mit privaten Investoren.

Bauplätze in den Ortsteilen

„Am weitesten sind wir beim Wohngebiet Käutzchenturm in Zschettgau, für das die Aufstellung eines Bebauungsplanes schon länger beschlossen ist“, erklärt Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski. Die Fläche gehöre inzwischen einem neuen Eigentümer, „der das Verfahren nun mit uns vorantreiben will“.

Des Weiteren soll ein Bebauungsplan für eine Fläche entlang der Pressener Straße in Behlitz, die der Kirche gehört und für die sich diese eine Erbbaupacht vorstellen kann, aufgestellt werden. Auch hier wären Eigenheime gut vorstellbar.

Eigenheime bei Opel an der B 107

Ebenfalls Eigenheim-Bauplätze sollen auf der dreieckigen Fläche, die von dem Opel-Autohaus, der Zscheppliner und der Rödgener Landstraße gebildet wird, ausgewiesen werden. Dafür hätten gleich zwei private Investoren Interesse bei der Stadt angemeldet.

Neue Welt bekommt neuen Eigentümer

Bewegung gibt es zudem in der Neuen Welt. Hier werde es, so Philipp Zakrzewski, wohl im nächsten Jahr einen Eigentümerwechsel geben. Der voraussichtlich künftige neue Eigentümer stellt sich hier dann insbesondere Doppelhäuser vor.

Pläne gibt es auch für das Dermatoid

In Eilenburg werden aber nicht nur Einfamilien- und Doppelhäuser gebraucht, was unter anderem auch der derzeitige Bau von vier Mehrfamilienhäusern im Wirtschaftsweg belegt. „Wir haben“, so berichtet Philipp Zakrzewski „jetzt auch für das Dermatoid einen neuen Eigentümer.“ Dieser möchte hier ein Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern und für seniorengerechtes Wohnen entwickeln.“ Die Stadt begrüßt dieses Vorhaben. Doch auch dafür braucht es zuerst einen rechtskräftigen Bebauungsplan, der dann gleichbedeutend mit Baurecht ist.

Von Ilka Fischer