Eilenburg will Fachkräfte halten und gewinnen

Eilenburg

Auf der Agenda des Eilenburger Tourismus- und Gewerbevereins (TGV) steht noch einiges in diesem Jahr. Neben der Eröffnung der neuen Bibliothek gibt es einen Brauerei-Besuch und einen Aktionstag zur Fachkräftegewinnung.

Am 30. November ab 10.30 könne jeder die neuen Räume der Touristinformation, der Stadtbibliothek und des Museums im Roten Hirsch besichtigen. „Wir sind natürlich vor Ort“, so Holger Millemann, der TGV-Chef. Mit der Wiedereröffnung der Touristinformation strahlt auch der Vereinssitz in neuem Glanz. Eine Gelegenheit, den gemeinsam mit dem Museum genutzten Veranstaltungsraum im altehrwürdigen Roten Hirsch zu erleben, so der TGV-Chef weiter. Mitglieder vom Vorstand werden auch für Fragen und Gespräche rund um den Verein und die Wirtschaft in Eilenburg zur Verfügung stehen.

Aktionstag im Bürgerhaus

Am 3. Dezember fahren der Verein und der Eilenburger Geschichts- und Museumsverein in die Brauerei Krostitz in den Gustav-Adolf-Saal. Dieser sei „die richtige Lokalität, das Jahr ausklingen zu lassen, die Brauerei zu besichtigen und gemeinsam zu netzwerken“, sagt der TGV-Chef.

Am 12. Dezember findet dann im Bürgerhaus die Veranstaltung „Mittelstand im ganzen Land“ statt. Sven Lehmann von SL Marketing & Management aus Eilenburg und Antje Hermenau vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Sachsen halten Impulsvorträge, die Workshops für den Abend einleiten. Es soll gemeinsam ein auf Eilenburg passend geschneiderter Plan entwickelt werden, wie man Menschen und Unternehmen halten und auch anziehen kann. Die Veranstaltung ist auf Initiative des Autohauses Damm entstanden. Der TGV freut sich, dass Eilenburg die elfte Stadt in Sachsen ist, in der dieses spannende Format stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldemodalitäten sind in Kürze im Internet www.tgveb.de zu finden.

Von LVZ