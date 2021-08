Eilenburg will Handel in der Stadt stärken

Eilenburg/Bad Düben

Stadtarchiv soll neues Dach erhalten

Die Stadtverwaltung in Eilenburg hat die Dachdeckung der Stadtarchives ausgeschrieben. Geplant sind Biberschwänze in naturrot auf zirka 675 Quadratmeter Fläche. Die Arbeiten sollen zwischen dem 27. September und 18. November ausgeführt werden. Angebote können noch bis zum 3. August bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Das Archiv befindet sich in der Dr.-Belian-Straße 3. Das Stadtarchiv in Eilenburg ist ein echter Fundus für Geschichtsinteressierte. In erster Linie lagern hier Tausende Akten aus der Stadtverwaltung. Seit Anfang 2020 sind das Stadt- und Zwischenarchiv unter einem Dach in der Dr-Belian-Straße, wo sich einst die Stadtbibliothek befand. Das Haus in der Schreckerstraße, viele Jahre als Zwischenarchiv genutzt, ist verkauft worden, ein privater Investor plant dort Wohnungen.

Turnhalle öffnet bald

Fertig ist sie eine ganze Weile – nun soll sie nach zweijähriger Sanierung offiziell eröffnet werden: Am 11. September laden die Zscheppliner von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Turnhalle ein. Das kündigte Ortsvorsteher Falk Bodenhausen jetzt an, der zugleich Vorsitzender des 200 Mitglieder zählenden Sportvereins ist. Rund 560 000 Euro kostete das Projekt insgesamt, das vor allem dank großzügiger Leader-Förderung umsetzbar war. 56 000 Euro steuerte der Verein an Eigenmitteln für die Halle bei, die neben dem Nachwuchs aus dem Kindergarten von den Abteilungen Fußball, Volleyball und Gymnastik genutzt wird.

Orchester der Bundespolizei spielt an der Obermühle auf

Die Blasmusikfreunde der Region dürfte diese Nachricht freuen: Sommer für Sommer spielt im Hof an der Obermühle in Bad Düben das Blasorchester der Bundespolizei aus Berlin auf – und das ist auch in diesem Jahr so. Das renommierte Orchester tritt am 8. August ab 14 Uhr auf. „Am Eingang bitten wir um einen Eintritt von 3,50 Euro, während des Konzertes ist das Mühlencafé nur für die Konzertbesucher geöffnet“, so Werner Wartenburger vom Museumsdorfverein Dübener Heide.

Wie sicher steht Schloss Schnaditz?

Untersuchungen des Baugrundes, die derzeit am Schloss Schnaditz laufen, sollen klären, wie sicher das Schloss steht. Die Stadtverwaltung Bad Düben hatte als Eigentümerin der historischen Immobilie das Eilenburger Büro für Geotechnik Peter Neundorf GmbH beauftragt, Fundamente und Kellerwände entsprechend zu prüfen. Als erstes wurden sogenannte Schürfe angelegt, bei denen punktuell das in der Tiefe liegende Mauerwerk freigelegt wurde. Hier kamen an der Schlosswand und am Fuße des großen Turmes Bruch-, Feld, Ziegel- und Sandsteinelemente sowie alte Betonteile zu Tage. Alles wurde genau vermessen, dokumentiert und fotografiert, um am Ende ein aussagekräftiges Gutachten erstellen zu können.

Nach diesem ersten Schritt folgen wahrscheinlich im September weitere Arbeiten. Dabei handelt es sich um sogenannte Kleinbohrungen, die vom Keller aus in die Tiefe gehen werden, um den Baugrund unterhalb der Fundamente zu untersuchen. Endgültige Ergebnisse sollen zwar erst im September vorliegen. Eines ist aber schon mal gewiss, die Kellerwände halten so einiges aus, denn sie sind stellenweise bis zu drei Meter dick.

Am Schloss Schnaditz finden Baugrunduntersuchungen statt . Quelle: Heike Nyari

Eilenburg will Handel stärken

Die Stadt Eilenburg mischt bei der Kampagne des Handelsverbandes zur Belebung des Einzelhandels mit. Wie die Stadtverwaltung informierte, sollen dadurch neue Impulse für den Eilenburger Handel gegeben werden – und das zusammen mit dem Handelsverband Sachsen. Die prägnante Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste: „Nicht nur klicken, auch anfassen“.

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) ist überzeugt: „In Zeiten einer mehr als rasanten Digitalisierung und vielfach vorhandener Onlinemarktplätze war festzustellen, dass dieser Handelsbereich während der Pandemie eine wichtige Funktion übernommen hat.“ Ersetzen könne dieses Handelsfeld jedoch keinesfalls die persönlichen Kontakte zwischen Kunde und Händler vor Ort, erklärt er weiter und betont: „Zudem ist der Einkaufstrip direkt im Geschäft nebenan viel erlebbarer und persönlicher.“

Sachsens Handelsverbands-Geschäftsführer Gunter Engelmann-Merkel weiß: „Eilenburgs Geschäfte haben so viel zu bieten: Interessante Sortimente, fachkundige und freundliche Beratung und einen überzeugenden Service. Diese Angebote sind für die Einwohner unverzichtbar und sie machen die Stadt attraktiv.“

Die Kampagne soll demnächst großformatig in der Stadt Eilenburg zu sehen sein und ebenso im Internet Verbreitung finden. Die Vor-Ort-Initiative sei dabei eingebettet in die bundesweite Aktivität der Handelsverbände pro stationärer Handel und Reaktivierung des Lebens in den Innenstädten, wird informiert.

