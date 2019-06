Eilenburg

Das Kampagnenlogo der „Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig“ ist seit Kurzem Hingucker an der Fassade des Wohnhauses in der Weinbergstraße 70. Die Firma Signwerk aus Schildau hat die Schablone für das Logo entworfen und die Maler Vogt GmbH aus Eilenburg hat für den Anstrich gesorgt, informierte die Stadtverwaltung.

Weitere Werbung geplant

Die „Lieblingsstadt Eilenburg“ empfängt nun Einwohner und Gäste, welche von der Bundesstraße 107 auf den Mittelweg nach Eilenburg einfahren. Auch an den verbliebenen Ortseingängen sowie am Eilenburger Bahnhof sind Willkommensschilder geplant, so die Stadtverwaltung weiter. Seit 2016 gibt es die Wohnstandortkampagne für Eilenburg. Damit sollen vor allem Leipziger für einen Umzug nach Eilenburg geworben werden.

Stadt setzt auf Speckgürteleffekt

Die 16 000-Einwohner-Kommune führt unter anderem Ruhe, preiswerte Grundstücke und einen S-Bahn-Anschluss als Argumente an. Seit Kampagnenstart sind jedes Jahr rund 150 Menschen nach Eilenburg gezogen. Ziel ist es, eines Tages die 20 000-Einwohner-Marke zu knacken. Die Stadt setzt mit der Nähe zu Leipzig, wo der Wohnraum knapper wird, auf den Speckgürteleffekt.

