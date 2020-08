Eilenburg

Benjamin Sprunk zückt einen A4-großen Zettel aus der Tasche: So soll die Mauer gegenüber vom Eilenburger Bürgerhaus einmal aussehen, die von dem 33 Jahre alten Graffiti-Künstler aus Leipzig gestaltet wird. Ein großer Schriftzug mit dem Stadtnamen, bekannte Motive wie der Schlossberg oder auch das Maskottchen Heinz Elmann sind darauf zu sehen. „Diesen Entwurf haben wir mit der Stadt abgestimmt“, erzählt der junge Mann, der das Projekt mit dem DRK-Jugendhaus House 6 Cloud Eilenburg und dem Leipziger Verein More Than Subculture umsetzt.

Eilenburger Kinder sprayen mit

Kinder aus Eilenburg greifen zu Sprühdosen und bereiten den Untergrund für die Bildmotive vor. Quelle: privat

Anzeige

Unterstützung bekam er von Kindern aus der Stadt. Sie erhielten die Möglichkeit, einmal selbst zu den Sprühdosen zu greifen, um den Hintergrund zu gestalten. Zuvor hatte der Bauhof die Wand vom Bewuchs befreit, gesäubert und grundiert.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Kinder fanden das Projekt spannend, erzählt Sven Wildberger vom Jugendhaus House 6 Cloud. Andere hielten beim Vorbeifahren auch spontan an und fragten, ob sie mitmachten könnten. So war in den vergangenen Tagen einiges Gewusel am Bürgerhaus. Inzwischen ist die Mauer weitgehend fertig und bietet „Einwohnern und Besuchern der Stadt einen kunstvollen Anblick“, lobt die Stadtverwaltung.

Gefragter Graffiti-Künstler

Benjamin Sprunk wird oft gebucht, wenn es um die Gestaltung von Fassaden, Räumen, Leinwänden oder Autos geht. „Kunst war schon immer mein Thema. Meine Mutter hat schon Kinderzeichnungen von mir aufgehängt“, erzählt der freischaffende Künstler, der mit verschiedenen Techniken arbeitet. Sein Können ist gefragt: Benjamin Sprunk arbeitet für Stadtwerke und andere Unternehmen, macht Projekte in Jugendklubs und bietet Workshops an. Eng kooperiert er mit dem Leipziger Verein More Than Subculture, der wiederum Kontakte zum Eilenburger DRK-Jugendhaus pflegt. „Wir haben schon verschiedene Projekte zusammen gemacht“, sagt Sven Wildberger und nennt die Kinderstadt oder die Gestaltung des Skaterparks im ehemaligen Kasernengelände.

Der Schlossberg ist ein Motiv, das die Mauer am Bürgerhaus schmückt. Quelle: Nico Fliegner

In Eilenburg wird die 40 Meter lange Wand mit der Sprühtechnik gestaltet. Die Fläche ist rund 60 Quadratmeter groß. Etwa 90 Sprühdosen kommen zur Anwendung. „Wichtig ist, dass die Farben stimmen und dass die Kinder natürlich ihren Spaß haben“, sagt der Künstler.

Langer Entstehungsprozess

Bis die Bildmotive entstehen, sei es oftmals ein langer Prozess. Es gebe Auftraggeber, die ihm komplett freie Hand lassen. In Eilenburg war es so, dass das Graffiti-Kunstwerk ausführlich besprochen wurde. Bei den Motiven wollte die Stadt niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Es sei darum gegangen, ein großes Wandbild zu gestalten, das viele Altersgruppen anspricht. Auch die Jugend sollte sich wiederfinden. Nur so fände das Bild Akzeptanz und wird hoffentlich im Nachgang nicht beschmiert, sagt Sprunk. Die Stadtverwaltung stellt für die Gestaltung insgesamt 3400 Euro zur Verfügung.

Von Nico Fliegner