Eilenburg wird grüner und bunter

Eilenburg

Mittlerweile beendet sind Arbeiten, bei denen Mitarbeiter der Stadtwirtschaft Eilenburg Flächen in der Hirschgasse in Eilenburg und am Nordring mit 300 Stauden und Gräsern neu gestaltet haben. „Der Altbestand wurde verjüngt, alte Pflanzen ersetzt und neue wurden in den Boden gebracht“, sagt Gertrud Stier. Seit sechs Jahren unterstützt sie die Stadtwirtschaft als Fachberaterin. „Ich habe hier sozusagen die grüne Hose an“, schmunzelt die Krostitzerin, die in der Nachbar-Gemeinde von Eilenburg ein Garten- und Freiraumplanungsbüro betreibt. Bei der Auswahl der Pflanzen wurde darauf geachtet, dass sie von Insekten bevorzugt werden, zum Beispiel Katzenminze oder Salbei. Auch Frauenmantel, Storchenschnabel, Fette Henne und Sonnenhut wachsen jetzt heran. Ein weiteres Kriterium war, dass die Pflanzen auch mit längeren Trockenperioden zurecht kommen, auf den fünf Beeten gut heranwachsen und ganzjährig dort etwas blüht. Auf die Flächen wurde noch Rindenmulch aufgebracht und die Pflanzen wurden angegossen.

Frühblüher werden gepflanzt

In den letzten Tagen haben die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft zudem dafür gesorgt, dass Eilenburg bunter wird. An der Blumenuhr in der Rinckartstraße wurden Stiefmütterchen und Tausendschönchen gepflanzt, in der Wallstraße Violen. Auch die Tongefäße bekamen einige Frühblüher ab. „Nun hoffen wir, dass alles heranwachsen kann und vor allem in der Erde bleibt“, so Gertrud Stier mit Blick darauf, dass leider auch immer wieder Blumen und Grün herausgerissen werden. Die Eilenburger würden sich schließlich an der Farbenpracht erfreuen – vor allem in diesen schwierigen Tagen.

Von Kathrin Kabelitz