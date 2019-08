Eilenburg

Ein warmer Sommerabend neigt sich dem Ende. Auf dem Eilenburger Berg, rund um die Marienkirche, herrscht reges Treiben. Besucher schlendern in Richtung Eingangsportal der Bergkirche. Im Inneren brennen die Kerzen, die eine angenehme Atmosphäre zaubern. Erwartungsvoll nehmen die Gäste auf den bereit gestellten Stühlen Platz. Schnell werden die Sitzgelegenheiten knapp, denn es ist Orgelnacht in Eilenburg und das inzwischen zum zehnten Mal.

Stets positives Interesse an der Orgelnacht

Die Initiatorin ist die Kantorin Lena Ruddies. Sie steht am Eingang und freut sich über die Gäste. Anlässlich des Jubiläums verliert sie mehr Worte, als sie es sonst zu den vorausgegangenen Orgelnächten getan hat. An diesem Abend sind einfach mehr Worte nötig. Sie blickt zurück in die Anfangszeiten und erinnert sich an ihr Studium in Halle. „Dort habe ich eine Orgelnacht miterlebt. Eine tolle Erfahrung, nachts durch die Kirchen zu pilgern, das hatte etwas sehr Magisches und so dachte ich, ich bietet das hier in Eilenburg dem Publikum einfach mal an. Von Beginn an stieß diese Konzertreihe stets auf ein positives und reges Interesse“, freut sie sich. Lange jedoch spannt sie die Zuhörer nicht auf die Folter und gibt den Ton für den ersten Teil der Kirchenmusik frei. An der Geißler-Orgel, die liebevoll als alte Dame bezeichnet wird, wartete bereits Organist Christian Otto. Er bereitete in St. Marien den Gästen ein wohlwollenden Klangteppich, spielt Stücke aus englischer, deutschen und französischen Orgelmusik.

Zur Galerie Zehnte Eilenburger Orgelnacht

In der katholischen St. Franziskus Xaverius Kirche stehen die Türen indes weit offen und an der Eule-Orgel macht sich Frank Zimpel bereit. Gemeinsam wagte er mit Alexander Pfeifer an der Trompete einen Streifzug durch die Jahrhunderte. Die Herren präsentierten im Gotteshaus Bach, Händel, Glass und Gershwin. Zuvor jedoch begrüßte Pfarrer Ulrich Schade die Gäste und lobt das Engagement von Lena Ruddies. „Die Eilenburger Orgelnacht ist eines der kulturellen Höhepunkte der Stadt“, macht er deutlich und dankt der Kantorin dafür, dass sie im Jahr 2010 die Initiative ergriff und die Orgelnacht ins Leben rief. Darauffolgend überzeugen die Musiker mit ihrem Können und nutzen die tolle Klangatmosphäre, die das Kirchenschiff zu bieten hat. Applaus und Blumen gab es im Anschluss, bevor sich die Besucher in die Nikolaikirche zum letzen und dritten Teil der zehnten Orgelnacht aufmachten.

Tanz und Orgelmusik in der Kirche

Hier erwartete sie ein besonderes Experiment, dass es so noch nicht in Eilenburg gegeben hat und eher selten in der kirchenmusikalischen Landschaft zu finden ist. Improvisation in Tanz und Musik präsentiert von Tänzerin Jana Rath und dem Organisten Tilo Augusten. Eine tolle Kombination die den Raum Kirche mit allen Sinnen erschließt.

Im Anschluss an den Abend lud die Organisatorin ein, auf das Jubiläum anzustoßen. Noch einmal resümiert sie: „Eigentlich hatte ich bei der ersten Orgelnacht gedacht, dass es nur eine einmalige Sache ist. Da es aber so gut angenommen wurde, konnte sich eine schöne Tradition daraus entwickeln, die ich auch gern weiter führen möchte“. Inzwischen verabschieden sich viele Gäste von der sympathischen Frau und drücken ihr noch einmal ihren Dank für dies große Engagement aus.

Von Anke Herold