Eilenburg

Schwere Steine mit einer verlängerten Zange und einem dicken Handschuh einzusammeln, dafür benötigt man wahrlich viel Geschick. Dem kleinen Jürgen gelingt dies gut, ebenfalls schlägt er sich wacker auf der Stuhlzentrifuge und lässt sich von Benjamin Marks drehen, um danach und trotzdem geradewegs über die gelbe Linie zu balancieren.

Viel zu sehen, zu gucken und zu testen gab es beim Sommerfest an der Eilenburger Sternwarte. Der Altair-Verein hatte anlässlich der ersten Mondlandung vor 50 Jahren eingeladen.

Anschließend stellt sich der Junge noch einem Fitnesstest und springt mit einem Seil bevor er beim Wissenstest und auch an der Reaktionstafel alles gibt. Seine Oma Kerstin hat sich mit Opa Jan und der Enkeltochter auf den Weg zur Eilenburger Sternwarte gemacht. „Die Kinder haben von dem Sommerfest heute gelesen und wollten vorbeischauen“, erklärt sie, bevor die vier an die weiteren Stationen aufbrechen.

In die Raumfahrt eintauchen

Das jährliche Sommerfest an der Sternwarte gibt Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, in die Astronomie und Raumfahrt einzutauchen. An den Info-Tischen bieten die Vereinsmitglieder wissenswertes zum Weltall und auch zur Mondlandung, die sich am Samstag zum 50. Mal jährte. „Genaugenommen um 21 Uhr, vor 50 Jahren, entstand wohl das Bild mit dem legendären Fußabdruck von Neil Armstrong. Unser Verein hat sich am 20. Juli, am Jahrestag der Mondlandung, gegründet und deshalb feiern wir immer um diese Zeit unser Sommerfest“, sagte Sebastian Grandlich-Ferl. Er bringt an seinem Stand den Besuchern das Sonnensystem nahe. In der Sternwarte zieht Vereinsvorsitzender Lars Rohland die Kinder samt der Eltern am Experimentiertisch in seinen Bann.

Die simulierte Mondoberfläche oder die Wassertests und optischen Täuschungen lassen die Besucher staunen. Hans Naumann zeigt an der Beobachtungsstation seine Aufnahmen von Sonne, Mond und Sterne, erklärt die Sonnenaktivitäten. „Im Moment aber ist die Sonne inaktiv“, verrät er und die Gäste können einen Blick ins Teleskop wagen und sich selbst von der ruhigen Oberfläche des Lichtspenders überzeugen.

Astronautentest mit Müttern

Auch Willy und Max aus Eilenburg sind begeistert. Sie machen den Astronautentest gemeinsam mit ihren Müttern. „Toll, dass es diese Veranstaltung für Kinder gibt. Ich war das letzte Mal vor vielen Jahren hier und nun haben wir heute die Gelegenheit gleich genutzt vorbeizuschauen.“ erklärt Mutti Doreen Riedel. Am Eingang begrüßte Susann Ferl die Gäste mit einem besonderen Besucherzähler. An der Fred-Feuerstein-Raketen-Start-Rampe haben die Besucher die Möglichkeit, eine goldene Rakete zu starten. „Je mehr Besucher kommen, um so weiter fliegt sie“ , erklärt der kleine Marcus, der die wichtige Aufgabe an diesem Tag hat, den Besuchern den Raketenstart zu erklären und die Gäste zu zählen.

Von Anke Herold