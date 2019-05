Eilenburg

Zuletzt hat Uwe Queitsch, Sprecher für rund 30 Anwohner vom Grünen Fink, die Einwohnerfragestunde im Stadtrat Anfang Mai genutzt, um öffentlich auf die hohen Belastungen aufmerksam zu machen. Konkret geht es um die Kosten für den vor Kurzem abgeschlossenen Straßenbau, der zu 90 Prozent von den Anliegern bezahlt werden soll. Für ein Grundstück mit rund 1000 Quadratmeter Fläche und einem Haus mit zwei Vollgeschossen, so hatte es die Stadtverwaltung vor Jahresfrist in einer Beitragsermittlung angekündigt, kommen

Die Straße Am Grünen Fink vor dem Straßenbau.

da rund 15 000 Euro zusammen.

Kosten sind nicht zu stemmen

„Das ist einfach nicht zu stemmen“, hält Uwe Queitsch dagegen. Denn die Anwohner, die 2005 zunächst ans Wassernetz kamen, wurden 2015 dann auch noch zum Bau von rund 10 000 Euro teuren dezentralen Bio-Kläranlagen verpflichtet. Er verweist darauf, dass der Straßenbau von den Anwohnern zudem als Luxussanierung empfunden wird, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe.

Erschließung oder Ausbau

Doch es geht auch um ganz Prinzipielles. Denn im Gegensatz zur Auffassung im Rathaus, wonach der Straßenbau Am Grünen Fink als Erschließung gewertet wird, sehen die Anwohner darin nur einen Ausbau. „Noch vor 1989“, so Uwe Queitsch, „hatte die Straße schließlich einen Asphaltbelag bekommen“ und hat dafür auch ein Foto parat.

Der sich an den Grünen Finken anschließende Feldlerchenweg mit dem entstehenden Neubaugebiet sei dagegen tatsächlich zuvor lediglich ein unbefestigter Feldweg ohne Beleuchtung, Strom und Wasser gewesen. „Doch jetzt werden beide Straßen gleich behandelt“, macht Uwe Queitsch seinen Unmut Luft.

90 Prozent, 65 Prozent oder gar 0 Prozent?

Uwe Queitsch, Sprecher der Anwohner Am Grünen Fink. Quelle: Ilka Fischer

Dass die Anwohner des Grünen Finken um die Einstufung als Ausbau kämpfen, macht Sinn. Denn beim Ausbau müssten die Anwohner statt 90 Prozent „nur“ noch 65 Prozent der Kosten übernehmen. Und selbst das ist für die Anwohner vom Grünen Finken noch strittig. „Schließlich hat der Stadtrat die Straßenausbaubeitragssatzung doch im April abgeschafft. Für uns Anwohner der besagten Straße ist das daher eine ungerechtfertigte, nicht hinnehmbare Härte.“

Am 16. April hat Uwe Queitsch ein mit „Petition“ überschriebenes Statement der Anwohner persönlich beim Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) abgegeben. Im Stadtrat hatte dieser dann darauf verwiesen, dass an einer fundierten Antwort gearbeitet wird. „Bis Ende Mai“, so schätzte er in dieser Woche auf Nachfrage der LVZ ein, „geht diese nun raus.“ Menschlich könne er verstehen, wenn man nicht oder weniger bezahlen will. Doch das ändere nichts daran, dass es den Aufwand für die Straße gibt, der bezahlt werden muss. Prinzipiell, so lässt der Stadtchef daher vorab verlauten, hat sich an der Position der Stadt nichts geändert. Er rechnet vor: „Wir machen hier in großen Teilen sehr günstig erworbenes Gartenland zu Bauland. Und wenn heute jemand ein 1000 Quadratmeter großes Baugrundstück kauft, müsste er dafür ja auch rund 100 000 Euro bezahlen.“ Was den Asphalt betrifft, so handele es sich seiner Kenntnis nach lediglich um einen aufgespritzten Belag, mit dem eine Befahrbarkeit ermöglicht werden sollte.

Klage wird nicht ausgeschlossen

„Wir streben“, so betont es Uwe Queitsch immer wieder, „eine gütliche Einigung mit der Stadt an.“ Doch fällt die Antwort so aus wie angedeutet, schließen die Betroffenen eine Klage nicht aus. Allerdings, werden sich die Anwohner damit wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen. Denn die Beitragsbescheide selbst, gegen die man dann klagen könnte, gehen erst nach Vorliegen der Abschlussrechnungen raus. Und das dauert, wie zuletzt an der Franz-Mehring-Straße gesehen, durchaus mal zwei, drei Jahre.

Von Ilka Fischer