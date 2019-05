Eilenburg

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Arche Eilenburg wieder ein Sommerferienprogramm im Mehrgenerationenhaus Arche. Los geht es in der 3. Ferienwoche und die dreht sich komplett um Bienen. Die Kinder können Bienensteine bauen und andere interessante Dinge erleben. Von Donnerstag auf Freitag findet eine Pyjama-Party statt. In der 4. Ferienwoche fahren die Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahre verschiedener Nationalitäten von Montag bis Freitag ins Sommercamp. Außerdem findet in der Arche täglich der offene Treff von 12 bis 18 Uhr statt. Die 5. Woche steht dann ganz unter dem Motto Fotoprojekt: „Ich mache mir ein Bild von mir“. Dort fotografieren sich die Kinder gegenseitig und es entstehen für jeden vier Bilder, welche er mit nach Hause nehmen kann. In der letzten Woche können die Kinder dann gemeinsam mit Gabriele töpfern. Sie bringt Ton und neue Ideen mit.

Anmeldung ist nötig

Für Essen und Trinken ist jederzeit gesorgt und das Mittagessen wird gemeinsam gekocht. Die Projekte gehen täglich von 10 bis 16 Uhr und es entsteht täglich ein Unkostenbeitrag von 4 Euro, der mitzubringen ist. Da die Projekte und Tagesausflüge geplant werden, ist es wichtig, sich im Vorfeld anzumelden.

Anmeldung unter der Telefonnummer 03423 604033.

Von Florian Holtorff