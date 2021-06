Eilenburger Augenoptiker-Firma feiert Jubiläum

Eilenburg

Was hält eine Augenoptikerin eigentlich von einer rosaroten Brille? Angela Glas muss bei dieser Frage schmunzeln. Doch mit Bezug auf ihr Unternehmen in der Torgauer Straße in Eilenburg, das in dieser Woche 60-jähriges Firmenjubiläum feiert, findet sie: Warum eigentlich nicht rosarot in die Zukunft schauen? „Wir sehen unsere auf jeden Fall positiv“, steht für sie fest.

Früher ging es nur um gutes Sehen

Rosarot, so fügt die 53-jährige Eilenburgerin an, liege bei Brillen allerdings gerade nicht im Trend, auch wenn diese generell bunter werden würden und die Mode eine immer stärkere Rolle spielt.

Daran war bei der Gründung von Augenoptik Glas am 15. Juni 1961, damals noch in der Torgauer Straße 54, nicht zu denken. Da ging es einfach nur um gutes Sehen. „Meine Eltern Gudrun und Joachim Glas“, so erzählt die Tochter, „haben sich bei ihrer Ausbildung zum Augenoptiker kennengelernt und wollten eigentlich ein Geschäft in Böhlitz-Ehrenberg übernehmen. Doch andere mit besseren Kontakten hatten da auch einen Blick drauf geworfen und so wurde es nichts. Meine Eltern haben dann für sich entschieden, dass sie das erste Geschäft nehmen, das sie bekommen können.

Die 1000-Jahr-Feier 1961 hat Folgen

Dass es Eilenburg wurde, hatte wiederum mit der 1000-Jahr-Feier zu tun. Denn Dank dieses Jubiläums waren in der Muldestadt kurzzeitig Handwerkeransiedlungen ermöglicht worden. „Bereut haben meine Eltern diesen Schritt nie“, so Angela Glas, die sich in ihrer Heimatstadt unter anderem in der kirchlichen Rinckart-Gemeinde als eine von drei Co-Vorsitzenden engagiert. Im Frühjahr hat sie zudem jede verkaufte Brille mit einer Spende an den Tierpark gekoppelt. „2200 Euro sind dabei zusammengekommen“, ist sie auch ein bisschen stolz. Für sie sei dies ein Bedürfnis gewesen, auch weil sie im Gegensatz zu vielen anderen selbst in Corona-Zeiten immer in irgendeiner Form öffnen durfte. Die Sicherheit sei ihr dabei wichtig. Neben einem Luftfilter habe sie deshalb in die Desinfektion von Brillen mit hochdosiertem UV-Licht investiert. Doch Technik, die Angela Glas einfach spannend findet, hat bei ihrem Unternehmen mit inzwischen fünf Angestellten und einem Azubi, immer schon eine große Rolle gespielt.

In Sachen moderner Technik vorn mit dabei

Dass sie im Bereich der Augenüberprüfung und Vorsorgemessungen schon immer ganz vorn mit dabei sind, zahle sich für das Unternehmen wie für die Kunden aus. „Wir messen nicht nur klassisch die Sehstärke, sondern blicken auch auf Augeninnendruck und Gesichtsfeld.“

Das würden die Kunden honorieren, auch weil sie damit noch individueller auf sie abgestimmte Brillen oder auch Kontaktlinsen bekommen können. Ihre neueste Errungenschaft ist die Funduskamera, mit der die Netzhaut fotografiert wird. Würden damit erste Ablagerungen auf der Netzhaut entdeckt, könne sie dann beispielsweise gezielt Gläser und Linsen mit Blaulichtfiltern empfehlen. Nicht jede Veränderung am Auge müsse gleich behandelt werden. Doch natürlich freut sich Angela Glas, wenn sie Rückmeldungen von Augenärzten bekommt wie: „Gut, dass Sie ihren Kunden zu mir geschickt haben.“

Augenoptikerin – der Berufswunsch seit der Kindheit

Für sie selbst stand schon als Kind fest, dass sie einmal Augenoptikerin werden will. Nach der Lehre hat sie sich zur Augenoptikermeisterin weiter qualifiziert und ab 1991 dann mit 23 Jahren gemeinsam mit ihrem Vater das Geschäft als GmbH geführt. 1996 erfolgte der Umzug an die heutige Adresse in der Torgauer Straße 36. Natürlich habe es mit dem Tod des Vaters im Jahr 2000 und mit den 2003 beschlossenen Veränderungen bei der Brille als Kassenleistung auch Einschnitte gegeben.

Das Drumherum um die Brille wird immer wichtiger

Ist das Augenlasern nun ein weiterer solcher Einschnitt? „Das muss jeder selbst entscheiden“, findet sie. Bange vor der Zukunft ist Angela Glas deshalb nicht. Dass sie ohnehin eher die Chancen sieht, beweist sie auch mit diesem Satz: „Bei uns kann ja dann trotzdem noch jeder eine Sonnenbrille kaufen.“ Doch vor allem ist sie überzeugt: „Das Drumherum um eine Brille wird immer wichtiger.“ Und genau da sieht sie auf ihr Unternehmen, das sie ja noch ein paar Jahre führen will und bei dem sie Super-Mitarbeiter an ihrer Seite weiß, noch einiges auf sich zukommen. Gerade bei der Gleitsichtbrille und bei Linsen, die in der Nähe, für die Ferne und am Computer nutzbar und zudem immer weniger spürbar sein werden, erwarte sie in den nächsten Jahren noch viel Neues. „Und wer weiß, was sonst die Digitalisierung noch so mit sich bringt?“, fragt sie. Angela Glas und ihr Team freuen sich drauf – und brauchen dafür nicht mal eine rosarote Brille.

Von Ilka Fischer