Eilenburg

Am Ende stimmten am Montag in Eilenburg alle in Video-Schalte tagenden Stadträte der weiteren Vorgehensweise in Sachen Brunnen am Dr.-Külz-Ring zu. Damit ist klar: Bis zum 2. August haben nun acht Künstler Zeit, ihre Entwurfszeichnung und ein Modell für die Gestaltung des Brunnens zu Papier zu bringen. Am 3. September findet bereits die entscheidende Jurysitzung statt. Die finale Entscheidung über die Umsetzung, die bis Dezember 2022 erfolgt, trifft dann aber der Stadtrat.

Acht Künstler machen mit

Insgesamt 14 potenzielle Wettbewerbsteilnehmer waren von den Künstlern Professor Rainer Schade, Mario Schott, Michael Stapf und Cornelie Weihe, die neben Oberbürgermeister Ralf Scheler, Stadtrat Max-Erik Seehaus und Museumsleiter Andreas Flegel in der siebenköpfigen Jury sitzen, für den Wettbewerb empfohlen worden. Zehn von ihnen haben sich mit einer Kurzpräsentation um eine Teilnahme beworben, acht dürfen nun mitmachen. Sie erhalten für ihren Entwurf, der sich für maximal 75 000 Euro Herstellungskosten realisieren lassen muss, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1500 Euro.

Mehrheit der Eilenburger will wieder einen Brunnen

Der Brunnen selbst war schon öfter Gegenstand von Debatten im Stadtrat und auch einer Umfrage unter den Eilenburgern. Dabei kristallisierte sich heraus, dass sich die Mehrheit der Eilenburger an dieser Stelle wieder einen Brunnen wünscht. Der Bereich, der mit der 1870 erkämpften Anbindung an das deutsche Gleisnetz immer mehr an Bedeutung gewann, wurde vor über 100 Jahren immer mehr zu einer Art Flaniermeile umgestaltet. Dazu gehörte spätestens ab 1910 auch ein ebenerdiger Springbrunnen, der allerdings mehrere Umbauten erlebte.

2002 wurde dieser Brunnen dann bepflanzt, da damals klar war, dass auf absehbare Zeit kein Geld für die Sanierung in Aussicht steht. Das ist nun anders.

Nymphensage wird erzählt

Im Oktober 2020 fiel im Stadtrat dann die Entscheidung, dass er nicht in einer seiner früheren Formen wieder aufgebaut wird, sondern, dass er das Thema der Nymphensage aufgreifen soll. Er wird damit dann neben dem Brunnen auf dem Markt, der die Heinzelmännchensage erzählt, der zweite Sagenbrunnen in Eilenburg sein. Beide Brunnen sind nur durch einen fünfminütigen Spaziergang voneinander getrennt.

Großbaustelle Dr.-Külz-Ring Beim Brunnen handelt es sich um das vielleicht interessanteste, aber dennoch nur um ein Teilprojekt innerhalb des Gesamtvorhabens Dr.-Külz-Ring. Dieser verwandelt sich 2022 in eine Großbaustelle. Die ersten Planungen für die rund 1500 Quadratmeter Fläche zwischen Rinckartstraße /Bahnhofstraße im Westen und August-Fritzsche-Straße /Schulstraße im Osten waren bereits 2016 angeschoben worden. Insgesamt werden nun in den von alten Linden und Alleebäumen geprägten zentralen Haltstellenplatz und in die dazwischen liegende Grünfläche fast 800 000 Euro fließen. Dabei kombiniert die Stadt mehrere Förderprogramme. Neben Mitteln vom Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig kommen Gelder aus der Städtebauförderung sowie vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Bereich Haltestellen: Die zentralen Bushaltestellen im Westteil sollen bis September 2022 zu einem modernen barrierefreien zentralen Haltepunkt umgebaut werden. Dazu gehören Straßen, Gehwege, Parkbuchten Haltestellen, Straßenbeleuchtung sowie landschaftspflegerische Gestaltung. Insgesamt stehen nach dem Umbau vier Haltestellen mit Fahrgastunterständen zur Verfügung. Alle Zugänge und Bushaltestellen sind mit den Behindertenverbänden abgestimmt worden und barrierefrei. Abrundung des Bereiches: Im Zuge des Umbaus erfolgen nicht nur im anschließenden Ostteil der Straßenbau und die Erneuerung der Beleuchtung, sondern es wird auch die gesamte Grünfläche im Innenbereich umgestaltet. Dazu gehört insbesondere auch der stillgelegte Brunnen, für den nun der Wettbewerb läuft. Er soll nach derzeitiger Planung Ende 2022 die Sage der Nymphe plätschernd erzählen können. Für den Neubau des Brunnens sind 150 000 Euro (davon die Hälfte für die künstlerische Umsetzung und die andere für die Brunnentechnik und Einbindung) eingeplant. Die daraus resultierenden laufenden Folgekosten werden von der Stadt auf 4000 bis 7000 Euro jährlich geschätzt.

Von Ilka Fischer