Eilenburger Bürgerentscheid zur Wäscherei – die wichtigsten Fakten

Eilenburg

Am Sonntag sind 13 000 Eilenburgerinnen und Eilenburger zum Bürgerentscheid in Sachen Wäscherei Wagner aufgerufen. Hier gibt es die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Worum geht es?

Es wird darüber abgestimmt, ob das rund 800 Quadratmeter große Grundstück Nordring 14 im Eigentum der Stadt an die Mieterin Cornelia Wagner verkauft werden soll. Die Fragestellung lautet wörtlich: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Eilenburg das Grundstück Nordring 14 in Eilenburg, auf dem sich der Betrieb der Wäscherei und Textilpflege Wagner befindet, an die Betriebsinhaberin Frau Wagner zum Verkehrswert verkauft, um die Dienstleistung zu erhalten?“

Was sind die Hintergründe dafür?

Es gibt einen Interessenkonflikt: Cornelia Wagner betreibt hier als Mieterin seit 1992 eine Textilpflege und will das auch weiterhin. Die Stadt selbst hatte aber das Grundstück bereits 2007 für 140 000 Euro von einer Erbengemeinschaft erworben, um den Grüngürtel der Innenstadt zu vollenden. Für dieses Projekt sind von der Stadt auch andere Grundstücke gekauft, Häuser abgebrochen und private Gärten erworben und inzwischen zum Grüngürtel umgewandelt worden.

Wie ist der aktuelle Sachstand?

Der Nordring 14 blieb bisher als einziges Grüngürtel-Grundstück unangetastet. 2016 wurde die von der Stadt angebotene erneute Verlängerung des Mietvertrages von Cornelia Wagner ausgeschlagen, weil diese eine Erhöhung der Monatsmiete von 1,65 Euro je Quadratmeter vorsah. In der Folge davon ist eine Räumungsklage erfolgt, der das Amtsgericht Eilenburg zwischenzeitlich stattgegeben hat. Über die dagegen eingelegte Berufung muss nun das Landgericht Leipzig entscheiden.

Das hätte sich erübrigt, wenn Cornelia Wagner die ausgestreckte Hand der Stadt im September 2021 ergriffen hätte. Damals bekam sie ein Angebot, mit dem der Zweck des Bürgerentscheids, Erhalt der Dienstleistung im Stadtzentrum, entsprochen worden wäre. Konkret hatte ihr Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) einen unkündbaren Mietvertrag zum bisherigen Mietpreis von 1,65 Euro je Quadratmeter für den jetzigen Standort bis zum kompletten Ende ihrer eigenen Geschäftstätigkeit angeboten. Dieser Vorschlag, der in Abstimmung mit allen Fraktionen erfolgte, wurde ihr öffentlich im Stadtrat unterbreitet. Cornelia Wagner lehnte ab.

Welche Ziele sollen mit dem Bürgerentscheid erreicht werden?

In einem A-4-Flyer, der am 13. November den Eilenburger Haushalten zugestellt wurde, werden von Cornelia Wagner drei Ziele formuliert: Erhalt der Dienstleistung, Erhalt der Arbeitsplätze sowie die Anerkennung der jahrzehntelangen Arbeit. Dafür hält sie den Erwerb des Grundstücks für notwendig.

Wäre der Erhalt der Dienstleistung Wäscherei nach dem Grundstücksverkauf sicher?

Nein. An den Verkauf des Grundstücks kann kaufvertraglich keine Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung der Dienstleistung geknüpft werden. Eine Garantie für den Fortbestand der Wäscherei, für den die 66-jährige Cornelia Wagner bisher keinen Nachfolger hat, gibt es damit nicht.

Wie stehen die Stadträte dazu?

Neben der Stadtverwaltung haben auch viele Stadträte über die Jahre viel Zeit investiert und eine einvernehmliche Lösung gesucht. Dass Cornelia Wagner das Angebot im September ausschlug, sorgte hier für maßlose Enttäuschung und auch Wut. Mitte November haben 16 von 20 Stadträten eine fraktionsübergreifende Stellungnahme verabschiedet und in einem Brief offen für ein Nein zum Bürgerentscheid geworben.

Was sagt Wäscherei-Inhaberin Cornelia Wagner?

Sie erklärt über ihren Anwalt: „Wenn behauptet wird, ich hätte ein Angebot der Stadt zum Erhalt des Betriebes ausgeschlagen, ist das schlicht falsch: Die Stadt hat mir lediglich angeboten, den bisherigen Mietvertrag personengebunden fortzuführen. Damit ist aber der Erhalt meines Betriebes gerade nicht gesichert, da dieser nicht an einen Nachfolger übergeben werden darf. Wenn ich ausscheide und ich bin nun mal nicht mehr die Jüngste, ist die Bude zu. Darauf setzen in der Stadt offenbar einige.“

Wann kommt es in Sachsen überhaupt zu einem Bürgerentscheid?

Die Hürden für ein Bürgerbegehren sind in Sachsen relativ niedrig. Es muss nicht einmal zwingend dem Allgemeinwohl dienen. Mit 1434 Unterzeichnern des Bürgerbegehrens sind die Bedingungen des Bürgerentscheids erfüllt. Der Stadtrat muss den Bürgerentscheid zulassen und darf auch an der Fragestellung nichts ändern. Fragestellung und Begründung der Antragsteller müssen zudem unkommentiert öffentlich bekannt gemacht werden, was in Eilenburg für einige Verwirrung sorgte.

Wann ist der Bürgerentscheid erfolgreich?

Nur wenn die Mehrheit und mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten, konkret sind das 3250 Eilenburger, für den Verkauf des Grundstücks an Frau Wagner stimmen.

Welches Gewicht haben Nein-Stimmen?

Auch jede Nein-Stimme zählt. Denn stimmt die Mehrheit dafür, aber es sind weniger als 3250 Ja-Stimmen, dann hat der Stadtrat erneut zu entscheiden. Ob und wie viele Nein-Stimmen es gibt, dürfte dabei dann durchaus eine Rolle spielen.

Stimmt die Mehrheit mit Nein, bleibt es übrigens bei der derzeitigen Beschlusslage und der ausgesprochenen Kündigung zum 30. Juni 2020, die bisher allerdings eben noch nicht durchgesetzt wurde.

Wo kann man abstimmen?

Es gibt fünf Abstimmungslokale. Diese befinden sich in Ost im Martin-Rinckart-Gymnasium und im Sebastian-Kneipp-Hort, im Stadtteil Mitte in der Schule am Bürgergarten und in der Friedrich-Tschanter-Oberschule und im Stadtteil Berg in der Grundschule Berg.

Was ist, wenn man am 5. Dezember verhindert ist?

Jeder abstimmungsberechtigte Eilenburger hat Post mit der Abstimmungs-Benachrichtigung erhalten. Dort war auch der Antrag auf Briefabstimmung enthalten. Wer das verpasst hat und am 5. Dezember nicht ins Wahllokal will, kann noch bis zum 3. Dezember, 16 Uhr, im Verwaltungsgebäude Maxim-Gorki-Platz 1 an Ort und Stelle abstimmen.

Im Extremfall, wenn zum Beispiel ganz kurzfristig eine Quarantäne angezeigt ist, kann der Wahlschein noch am Sonntag bis 15 Uhr im Rathaus von einem Vertreter mit Vollmacht abgeholt werden.

Wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen?

Die Abstimmungslokale schließen am 5. Dezember um 18 Uhr. Unmittelbar danach wird ausgezählt. Ein vorläufiges Ergebnis sollte damit bis etwa 20 Uhr vorliegen.

Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter?

Ist der Bürgerentscheid erfolgreich, wird vermutlich der Streit einsetzen, wie der Verkehrswert des Grundstücks zu ermitteln ist. Steht dieser dann fest, muss die Stadt Cornelia Wagner einen Kaufvertrag anbieten. Ob diese das Grundstück dann aber tatsächlich zu dem Verkehrswert kauft, ist offen.

Scheitert der Bürgerentscheid dagegen, dann bleibt das Grundstück im Eigentum der Stadt und die Wäscherei muss das Objekt zeitnah räumen. Im Anschluss daran kann der Grüngürtel fertig gestellt werden.

Von Ilka Fischer