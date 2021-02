Eilenburg

Corona wirft weite Schatten voraus. Konkret: Die für den 3. Juli geplante Burgbergserenade in Eilenburg ist abgesagt. Die Burgbergserenade, die von Burgverein in Zusammenarbeit mit dem Musikverein, dem Technischen Hilfswerk und der Musikwerkstatt organisiert wird, fand seit 2017 bisher drei Mal statt.

Burgvereinschefin Steffi Schober bedauert die nach 2020 zweite Absage: „Doch der Musikverein hat uns informiert, dass er sich aufgrund der derzeitigen Probensituation einfach nicht in der Lage sieht, sich auf das Programm in ausreichender Form vorzubereiten.“ Anne-Doris Riedel-Cornrad, die Vorsitzende des 45 Mitglieder zählenden Musikvereins, bestätigt, dass der im Januar digital tagende Vorstand diese Entscheidung schweren Herzens so habe treffen müssen.

Anzeige

Seit Oktober finden keine Proben statt

„Unsere 28 aktiven Instrumentalisten“, erklärt Anne-Doris Riede-Conrad, „haben nun schon seit Oktober nicht ein einziges Mal mehr proben können.“ Zudem sei nach wie vor ungewiss, wann der Probenbetrieb im Rinckart-Haus überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Dem eigenen hohen Qualitätsanspruch, für den der Musikverein unter der künstlerischen Leitung von Gabriele Hammermann bekannt ist, würden die Laienmusiker damit auf jeden Fall nicht mehr gerecht werden können.

Serenade soll es 2022 wieder geben

Doch Anne-Doris Riedel-Conrad betont auch: „Wir halten an der Serenade fest, haben im Blick, auch weil uns die Burgbergserenade sehr viel Spaß macht. Das haben offensichtlich auch die Eilenburger gespürt. Das Konzert unter freiem Himmel auf dem Burgberg hatte regelmäßig Hunderte Gäste angezogen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz auf die Musik des Laienorchesters müssen die Eilenburger übrigens nicht verzichten. Da der Termin 3. Juli im Vereinskalender fest vorgemerkt war, plant der Musikverein an diesem Tag nun eine stark abgespeckte Variante in Form einer öffentlichen Probe in der Rinckart-Aula. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Corona zumindest einige Proben vorher zulässt.

Von Ilka Fischer