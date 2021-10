Eilenburger Burgverein – Stammtisch findet wieder statt

Eilenburg

Gespannt lauschten am Freitagabend in Eilenburg die Besucher beim Stammtisch des Burgvereins dem Hobbyhistoriker Wolfgang Beuche. In den gemütlichen Räumen des Torhauses las er aus seinem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel „Eilenburg eine Werkstatt des deutschen Genossenschaftswesens“. Es ist nicht das erste Buch, das der Autor verfasst hat und es ist auch nicht das erste Mal, dass es im Mittelpunkt des traditionellen Stammtisches vom Burgverein steht. Bereits zum ersten Treffen nach dem großen Coronalockdown hat Beuche den Inhalt des Buches vorgestellt.

Wolfgang Beuches Buch „Eilenburg - Eine Werkstatt des deutschen Genossenschaftswesens". Quelle: Nico Fliegner

Konsumgenossenschaft war Thema

Dass die Muldestadt einst eine Fabrikstadt war, ist nicht ganz unbekannt, vor allem jenen nicht, die schon viele Vorträge des Muldestädters verfolgt haben. Dass sich aber daraus jenes Genossenschaftswesen entwickelte, erklärte das Vereinsmitglied plausibel und anhand von Beispielen und Textpassagen bei der Lesung aus seinem Werk. Während zur vorangegangenen Buchvorstellung die Genossenschaftsentstehung im Mittelpunkt stand, so war es im zweiten Teil speziell die Konsumgenossenschaft, die wohl ebenfalls ihren Ursprung in Eilenburg hatte.

Einen historischen Einblick in gemütlicher Atmosphäre gab es jetzt beim Stammtisch im Torhaus. Quelle: Anke Herold

Lesen Sie auch:

Ins Eilenburger Torhaus soll mehr Leben einziehen

Ungezwungener Plausch

In den gemütlichen Räumen nahe dem Torbogen folgten die Besucher seinen Ausführungen. Im Anschluss ging die Buchvorstellung in einen ungezwungenen Plausch über, ja sogar ein kleines Liedchen stimmte der Verfasser an. Unter den Besuchern waren auch Veronika Richter und Marion Lamster. Schon seit vielen Jahren besuchen sie regelmäßig den Stammtisch des Burgvereins und genießen immer wieder den Blick in die Historie der Muldestadt. „Die Geschichte von Eilenburg interessiert uns besonders. Es ist immer sehr abwechslungsreich und jedes Mal ein anderer Referent, der etwas Besonderes erzählen kann. Schade, dass sich so wenig Jugendliche für die Geschichte ihrer Heimat interessieren. Zumeist sind es ja Ältere die hier dabei sind. Und jetzt, seit der Stammtisch im Torhaus stattfindet, ist es noch viel schöner, und gemütlicher“, resümierten beide am Abend.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Terrain um das Torhaus wird schon seit einigen Jahren vom Burgverein genutzt. Erst eine Woche zuvor, am Tag der Deutschen Einheit, hatten Kinder und Erwachsene jede Menge Freude bei Spiel, Spaß und Bastelattraktionen. Am 17. Oktober ab 14 Uhr wird Wolfgang Beuche Interessierte wieder über den Burgberg führen. Am 21. November lädt der Verein zum Weihnachtsbasteln ein, und zur Adventszeit wird es eine Adventsausstellung gegeben.

Von Anke Herold