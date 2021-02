So einen Rosenmontag gab es noch nie in Eilenburg: Statt Party-Spaß auf den Straßen ließ der Eilenburger Carneval Club 30 Luftballons in den Himmel steigen. Wenigstens etwas gute Laune, wenn schon Corona ausgerechnet dem 30. Rosenmontagsumzug einen Strich durch die Rechnung macht.