Eilenburg

Der Corona-Virus hat nun leider auch im Eilenburger DRK-Pflegeheim zugeschlagen. Leiterin Jana Christoph sagte am Mittwoch gegenüber der LVZ: „Wir sind sehr traurig, dass es uns ausgerechnet auch noch so kurz vor Weihnachten erwischt hat.“ 25 der insgesamt 112 Bewohner seien positiv getestet worden. Zum Glück gehe es zumindest im Moment allen ganz gut und sie könnten ohne Ausnahme in ihren Zimmern betreut werden. Doch für das ganze Heim gelte nun ein vom Gesundheitsamt ausgesprochenes Besuchsverbot. Daher werde nun versucht, Kontakte wenigstens über Telefon und Skype zu ermöglichen.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch in Mockrehna

Anzeige

Lesen Sie auch: Feueralarm im DRK-Pflegeheim

Betreuung ist weiter gewährleistet

Die Betreuung sei weiterhin gewährleistet, selbst wenn inzwischen auch vier der insgesamt 90 Mitarbeiter in Pflege, Betreuung und im technischen Bereich ebenfalls positiv auf Corona getestet worden sind.

„Ich habe großen Respekt“, so Jana Christoph, „wie tapfer sich unsere Mitarbeiter halten.“ Dankbar sei sie zudem über die vom DRK-Kreisverband organisierte ehrenamtliche Unterstützung, die das Heim in diesen Tagen erfahre. So würden unter anderen nun zwei Auszubildende von der Rettungswache im Heim helfen.

Von Ilka Fischer