Eilenburger Dauerbrenner mal anders diskutiert

Eilenburg

Die Meinung der Eilenburger zu zwei Dauerbrennern ist offensichtlich doch differenzierter als bisher wahrgenommen. Zumindest bekam Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in Ost nun mal von anderer Seite Druck.

Blick auf die Wäscherei Wagner, auf die die Mieter bei der Wohnungsgenossenschaft in der Kleinen Mauerstraße blicken. Eigentlich soll es hier seit Jahren grünen. Quelle: Ilka Fischer

Ärgernis: Wäscherei statt Grünfläche

So widersprach Friedhelm Appelt, früherer Vorstand bei der Wohnungsgenossenschaft in Eilenburg, Oberbürgermeister Ralf Scheler. Dieser hatte in seinen einleitenden Worten zuvor auch ein Fazit in Sachen Altstadtsanierung gezogen. Dazu Friedhelm Appelt: „Die Altstadtsanierung ist meiner Meinung nach nicht erfüllt.“ Diese habe einen durchgehenden Grüngürtel entlang des Nordrings von der Torgauer Straße bis zur Bernhardistraße vorgesehen. „Wir haben als Genossenschaft viel Ablösebeiträge für ein schöneres Wohnumfeld gezahlt. Doch warum steht 20 Jahre danach da noch immer die Wäscherei?“

Am 30. Juni endet der Mietvertrag endgültig

Ralf Scheler ging nur kurz auf die Historie ein, sagte, dass die Stadt aus reiner Gutmütigkeit den Mietvertrag bisher immer wieder verlängert habe. „Doch am 30. Juni 2020, wenn die Inhaberin das Rentenalter erreicht, ist Schluss. Dann läuft der Mietvertrag definitiv aus.“

Ob es dort überhaupt einen separaten Abscheider gebe, hakte ein weiterer Bürger nach. Ralf Scheler: „Dazu kann ich nichts sagen. Doch die zuständige Umweltbehörde hat bisher nichts beanstandet.“ Die Wäscherei müsse allerdings aber nicht alle neuen Auflagen erfüllen, weil sie Bestandsschutz habe.

Edeka-Genehmigung dauert viel zu lange

Auch bei dem anderen Dauerbrenner Edeka / Kaufland kam der Stadtchef nicht ungeschoren weg. Friedhelm Appelt: „Ich habe mich einst leider vergebens dafür stark gemacht, dass das Kurt-Bennewitz-Stadion an alter Stelle bleibt, weil ich das immer als Verbindungsglied zwischen Stadt und Ost gesehen habe. Nun könnte der Edeka-Markt diese Funktion wahrnehmen. Warum dauert es so lange?“

Kaufland und Edeka wollen beide in Eilenburg eröffnen. Kaufland ab April 2020 bei ehemals Marktkauf, Edeka will in der Ziegelstraße neu bauen und Ende 2021 eröffnen. Quelle: Nico Fliegner, Wolfgang Sens

Ralf Scheler äußerte sich zurückhaltend, in der Demokratie könnten sich eben selbst einzelne Beschlüsse zumindest immer wieder verzögern. Er hofft, dass nun im Dezember der Satzungsbeschluss für Edeka kommt. „Ich bin glücklich, dass alle Beschlüsse immer mit überwiegender Mehrheit gefasst worden sind.“ Er könne darin auch keine Bosheit gegenüber anderen Anbietern sehen. Kaufland könne bei ehemals Marktkauf die Baugenehmigung von 1994 nutzen. Er sprach sich zudem für mehr Marktfreiheit aus. „Schließlich reguliert auch niemand, wenn plötzlich 50 Autohäuser nach Eilenburg kommen.“ Unverständnis äußerte eine Eilenburgerin in anderer Hinsicht: „Wenn Kaufland nicht verpflichtet werden kann, seine Steuern in Eilenburg zu zahlen, finde ich das nicht in Ordnung.“

Löchrige Zufahrten, ungepflegte Bäume und ein Kreisverkehr

Doch die Ostler bewegten noch weitere Themen. So wurden die Schlaglöcher in der Garagenzufahrt Uferstraße ebenso angesprochen wie die seit Jahren nicht gepflegten Linden vor der Hautarztpraxis in der Puschkinstraße. Sie kritisierten, dass es in der Steinaue schon lange kein Straßenbaumprofil mehr gebe und dass bei den im Amtsblatt veröffentlichten Bebauungsplänen mitunter eine Skizze fehle. Oberbürgermeister Ralf Scheler nahm aber nicht nur diese Beschwerden, sondern auch noch einen Vorschlag mit, der zwar in Richtung Landkreis geht, aber von ihm durchaus begrüßt werden würde. Er lautete: „Warum bauen wir am Wurzener Platz nicht einen Kreisverkehr?“

Von Ilka Fischer