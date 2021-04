Eilenburger Dauercamper dürfen an die Kiesgrube

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Jäckel-Platz: Postkasten wird versetzt

Nun wird auch der Briefkasten am Hugo-Jäckel-Platz in Eilenburg umgesetzt. Wie Anfang des Jahres berichtet, hat die Stadtverwaltung Eilenburg in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat die Standorte der Postkästen in der Muldestadt überprüft und dabei festgestellt, dass zwei der Orte nicht optimal sind. In Rücksprache mit der Deutschen Post wurden Möglichkeiten zur Standortverlagerung besprochen. Der Postkasten aus der Konsumgasse wurde bereits neben das Multi-Bestell-Center in der Breiten Straße verlagert. Demnächst soll der Briefkasten am Hugo-Jäckel-Platz versetzt werden. Dieser wird in die Bergstraße in Nähe des Aldi-Parkplatzes, direkt an den Gehweg, verlagert. Der städtische Bauhof trifft derzeit die Vorarbeiten. Wann genau die Umsetzung des Postkastens erfolgt, steht noch nicht fest.

Holzkunst auf Friedhof Wildenhain

Aus der Idee des Wildenhainer Heimatvereinsvorsitzenden Robert Schübel, eine nicht mehr standsichere Lärche auf dem Friedhof in eine Holzskulptur zu verwandeln, wurde nun Wirklichkeit. Statt den Baum wie von der Gemeinde ursprünglich geplant zu fällen, war von der Lärche lediglich der obere Teil entfernt worden. Durch Frank Müller aus Doberschütz, den weit über die Dübener Heide hinaus bekannten Holzkünstler und Freund des Vereins, wurde nun mit der Kraft einer Kettensäge eine trauernde Mutter geschaffen.

Frank Müller arbeitet an der Skulptur.. Quelle: Verein

„Dies passt wunderbar zur Örtlichkeit“, freute sich Schübel. Es ist die erste Skulptur auf dem Friedhof. Für den Ort ist es neben Moorkobold, Kranichen und Wollgras die mittlerweile fünfte Skulptur.

Impfbus kommt im Mai nach Bad Düben

Im Mai wird der Impfbus des Landkreises dreimal am Heide Spa in Bad Düben halten. Termine sind laut Stadtverwaltung am 16. und 27. Mai sowie am 29. Mai, dann gemeinsam mit Laußig – allerdings sind die Tage weitgehend ausgebucht. Am 16. April öffnet das neue Testcenter im Heide Spa, so wie künftig jeden Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr. Montags und Mittwochs sind von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr Tests in der Marktapotheke möglich.

Sonnabend wird in Wöllnau getestet

Am Sonnabend wird in der Gemeinde Doberschütz kostenfrei auf das Corona-Virus getestet. Das mobile Team des DRK macht dafür von 9 bis 14 Uhr im Saal Wöllnau Station. Die Gemeindeverwaltung verweist darauf, dass neben dem Mund-Nasen-Schutz und Personalausweis möglichst auch schon die unterschriebene Zustimmung zum Test mitgebracht werden soll. Das Formular kann unter www.doberschuetz.eu runtergeladen werden.

Natursportbad will Pfingsten öffnen

Das Natursportbad mit Camp in Bad Düben öffnet Pfingsten. Das zumindest ist der Plan der Stadt, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt auf Anfrage mitteilte. Noch unklar sei allerdings, inwieweit die aktuelle Corona-Lage dieses Vorhaben beeinflussen kann. Bereits im Vorjahr erfolgte der Start in die Saison wegen der Pandemie später.

Befristetes Parkverbot in der Lilienstraße

Wegen im Randbereich parkender Autos will die Eilenburger Stadtverwaltung im Bereich der Lilienstraße 3a bis 9a ein befristetes Parkverbot anordnen. Wie die Verwaltung mitteilte, soll damit herausgefunden werden, inwieweit sich die Übersichtlichkeit der Straßenverhältnisse und das Fahrverhalten verändern. Zuvor hatte es bereits diverse Messungen gegeben. Nach deren Auswertung soll dann festgelegt werden, ob das Parken dauerhaft verboten wird. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hatten die Stadtverwaltung auf unklare Straßenverhältnisse in der Lilienstraße aufmerksam gemacht.

Dauercamper dürfen an die Kiesgrube

Unmittelbar nach Erscheinen des LVZ-Beitrags über die vergessenen Dauercamper in Eilenburg kam bei der Freizeit- und Erholungszentrum GmbH der erlösende Anruf: Ab sofort gilt damit die sogenannte Schrebergartenlösung. „Damit“, so Geschäftsführer Karsten Ittner, „dürfen die 180 Dauercamperplätze an der Kiesgrube wieder genutzt werden, und es darf auch übernachtet werden.“ Allerdings bleiben die sanitären Gemeinschaftsanlagen bis auf Weiteres geschlossen. Für die allermeisten Camper stelle das aber kein Problem dar, da sie über eigene Sanitäranlagen verfügen. Karsten Ittner verweist zudem darauf, dass kein Besuch empfangen werden darf und die allgemeinen Schutzvorkehrungen gelten.

Laußig sucht noch Wahlhelfer

Am 26. September wählt Laußig doppelt – an diesem Tag findet sowohl die Bürgermeister- als auch Bundestagswahl statt. Für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl wird in jedem Wahlbezirk der Gemeinde ein Wahlvorstand gebildet, der für den Ablauf und die Stimmenzählung zuständig ist. Und dafür werden Wahlhelfer gesucht. Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Wahllokal erhalten sie ein Erfrischungsgeld. Ein Anmeldeformular ist auf der Homepage www.laussig.com zu finden.

Hilfe gesucht für Frühstück an der Schule

Der Verein Brot-Zeit sucht „Frühstückshelfer“ im Ehrenamt für die Schule am Bürgergarten in Eilenburg. „Wir ermöglichen auch in der schwierigen Coronazeit ein tägliches, kostenloses Frühstück für die Schülerinnen und Schüler. Aus gesundheitlichen Gründen sind zwei Helfer abgesprungen, das Team sucht dringend Unterstützung“, so Claudia Spitzner, Projektleiterin Förderregion Leipzig.

Wer sich für Kinder engagieren will, Freude am Umgang mit Grund- und Förderschülern und Teamgeist hat, mindestens 55 Jahre alt ist und wem es Freude bereitet, den Mädchen und Jungen einen guten Start in den Tag zu geben, kann sich gern melden. Die Helfer bereiten in der Zeit von 6 bis 9.30 Uhr ein ausgewogenes Büfett vor und betreuen die Kinder in der Frühstückszeit. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung. Der von der Schauspielerin Uschi Glas initiierte Verein organisiert mit Hilfe von aktiven Senioren ein Frühstücks- und Betreuungsangebot an Grundschulen. In Leipzig und Umgebung sind über 160 Helfer an etwa 26 Schulen in der Frühstücksausgabe aktiv – für etwa 1400 Schulkinder täglich.

Kontakt: Claudia Spitzner, Telefon 0341 3057196, E-Mail an: spitzner@brotzeit.schule.de

