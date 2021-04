Eilenburger Dauercamper dürfen nicht an die Kiesgrube

Eilenburg

Karsten Ittner, Geschäftsführer der Freizeit- und Erholungszentrum GmbH in Eilenburg, ist enttäuscht. Denn die Campingplätze werden in den derzeitigen Corona-Schutzverordnungen einfach vergessen. Damit sind die 180 Dauercamperplätze an der Eilenburger Kiesgrube weiterhin verwaist. „Wir haben inzwischen sogar über den Tourismus- und Gewerbeverein eine Anfrage an den Freistaat geschickt, doch bisher keine Antwort erhalten.“ Dabei könnte es aus seiner Sicht so einfach sein. „Die Dauercamper müssten nur mit den Schrebergärtnern gleichgestellt werden“, findet Karsten Ittner.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dauercamper sind benachteiligt

Denn während jeder seine Schrebergartenparzelle jederzeit beackern kann und konnte, schauen die Dauercamper nun schon wieder seit Anfang November nicht über den See.

Verstehen tut das keiner mehr. Karsten Ittner: „Schrebergarten und Dauercamping unterscheidet sich ja gar nicht so viel.“ Dauercamper würden lediglich kein Gemüse anbauen und statt einer festen Laube einen mobilen Wohnwagen haben. Der wesentliche Unterschied sei in Corona-Zeiten das zentrale Sanitärgebäude. Etwa zur Hälfte im Frühjahrs-Lockdown lautete die Lösung: Die Sanitärgebäude bleiben geschlossen, doch die Camper können ihre Domizile ohne Übernachtung bis 20 Uhr nutzen. Da moderne Wohnwagen inzwischen fast immer auch über eine Chemietoilette verfügen, war das für die meisten Dauercamper eine Option.

Zwei Stunden mit Anmeldung auf den Platz

Doch auch diese bleibt im zweiten Lockdown weiterhin verwehrt. Das FEZ hält sich daher an die bisherige mit dem Landratsamt abgestimmte Handhabung. Danach dürfen Camper insbesondere für Kontrollgänge und Arbeiten für zwei Stunden auf den Platz. Sie müssen aber den Zeitpunkt ihres Aufenthaltes auf dem Gelände mit der Verwaltung abstimmen und die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, einhalten.

Von Ilka Fischer