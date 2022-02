Eilenburger David Cosz stellt im Fernsehen Lost Places vor

Eilenburg

Mit Taschenlampe und Handschuhen bewaffnet, in robuster Outdoorbekleidung geht es an verlassene Orte. Sogenannte Urbexer wie David Cosz (35) entdecken die Geschichten hinter alten, leeren Gebäuden. Aktuell stellt der Eilenburger diese bei Pro Sieben vor. Im Nachmittagsformat Taff besucht er mit Fotografen verschiedene Orte und gibt geheime Tipps aus der Lost Places-Szene.

Zur Galerie Mit Maxi Sängerlaub ist der Eilenburger für die Pro Sieben Sendung Taff unterwegs und bringt den Zuschauerinnen und Zuschauern sein Hobby nahe. Verlassene, teilweise alte Orte haben es dem 35-Jährigen angetan.

Ein Wochenendspaziergang im Wald sieht bei David anders aus. Seine Freundin und er besuchen gern verlassene Orte. Auch in der Region gibt es einiges zu entdecken. „Einer meiner liebsten Lost Places ist das Basso Freizeitbad in Bad Schiedeberg“, erzählt David, „da war ich als Kind mit meiner Oma schwimmen. Die Umkleiden, die Becken – alles kennt man irgendwie noch von früher.“ Ein sogenannter Lost Place definiert sich nicht darüber, wie lange ein Haus brach liegt. „Besonders Gebäude aus DDR-Zeiten oder noch früher finde ich spannend“, erzählt der 35-Jährige.

Fernsehen öffnet auch Türen

In der ersten Staffel der Sendung hat er die Zuschauer von Taff auch mit in das Schwimmbad genommen. Für die zweite Staffel ging es über die sächsischen Grenzen hinaus und in verschiedene Nachbarländer. In Prag wurde ein altes Schloss zum Schauobjekt, in Berlin ging es in ein verlassenes altes, aber gut erhaltenes Stasi-Haftkrankenhaus. „Solche Orte sind super besonders, an die kommt man auch normalerweise nicht ran. Da hat mir das Fernsehen schon die Türen geöffnet“, erklärt David. Denn der erste Schritt beim Besuch eines Lost Places sollte sein, dass man sich über die Besitzer erkundigt. Sollte etwas abgesperrt oder ähnliches sein, darf man das Gelände oder Gebäude nicht betreten. Urbexer wie David tauschen sich in Foren aus, klären vorher ab, ob es okay ist, oder kontaktieren manchmal auch die Eigentümerinnen und Eigentümer.

„Klar kann jeder beim Spaziergang verlassene Gebäude entdecken – aber die Szene ist an sich sehr geschlossen. Die besonderen Orte gibt man eher an vertrauenswürdige Personen weiter“, erklärt der 35-Jährige. So leicht kommt man auch nicht rein. „Es ist nicht so wie eine Facebook-Gruppe, der man einfach beitritt. Man muss schon klarmachen, dass man sich an die Regeln hält“, beschreibt David. Dazu zählt vor allem, dass man keine Spuren an den Orten hinterlässt. Besonders Graffiti und Müll zerstören den Charme mancher verlassener Orte. „Man will das Pure, das Unberührte entdecken. Man freut sich, wenn man kleine Zettelchen oder Gegenstände findet, liest dies und packt es dann so zurück, wie man es gefunden hat – damit jemand anders die gleiche Freude haben kann“, der Eilenburger brennt für sein Hobby.

Sein Lieblingsort, den David verrät, ist der Tower auf dem Flugplatz in Brandis. Den hat er in der ersten Staffel den Zuschauerinnen und Zuschauern von Taff schon gezeigt. Fünf bis sechs Mal war er dort schon und entdeckt doch immer etwas Neues. „Das Grundstück ist sehr groß, der geschichtliche Hintergrund interessiert mich sehr. Es soll auch Bunker geben, die habe ich aber noch nicht gefunden. „Einem fällt gar nicht auf, wie die Zeit vergeht“, beschreibt seine Freundin, „da sind ruhig mal bei einem normalen Ausflug vier bis sechs Stunden vergangen, in denen man an einen anderen Ort, eine andere Zeit abgetaucht ist.“ Karten und Pläne gibt es nicht immer zu den Orten „Und wenn wir unser Ziel mal nicht gefunden haben, so haben wir trotzdem die Natur genossen“, beschreibt das Paar.

Ein gruseliges oder gar gefährliches Hobby?

Verlassene, dreckige Orte allein zu besuchen, findet David nicht gruselig. „Manchmal begegnet man Wohnungslosen, mein Feuerzeug habe ich von einem. Wir haben getauscht – seins war leer.“ David zieht ein silbernes Feuerzeug aus der Tasche und legt es auf den Tisch „auch eine schöne Erinnerung an einen Ort, so habe ich etwas bei mir – ohne etwas von dem Lost Place zu entfernen.“

Vorsicht ist trotzdem geboten. Die Gebäude sind teilweise durch die Witterung beschädigt. „Gerade bei Holzstufen bewegt man sich vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts“, schildert David. Im Zweifel geht man nicht auf unterschiedliche Etagen. Der 35-Jährige beschreibt, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte, was die Sicherheit angeht. Am besten geht man nie alleine – falls doch etwas schief gehen sollte, hat man so immer eine Person dabei, die Hilfe holen kann. Daraus folgt, dass man natürlich ein Handy mit haben sollte. Außerdem sind robuste Sachen, eine Taschenlampe, ein Rucksack sinnvoll.

Wie ist David dazu gekommen?

Angefangen hat David damit vor vielen Jahren als Jugendlicher und aus einem ganz anderen Kontext heraus. „Wir haben uns Orte gesucht, wo wir unsere Partys machen können, ohne weit zu fahren und mit Locations, die nichts kosten“, beschreibt David seine Jugendsünden.

Die Verbindung zur Pro Sieben-Sendung Taff kam durch einen Freund. Martin Rudek ist Tätowierer, mit ihm produziert David Inhalte für YouTube. Durch seinen Beruf ist Martin bei DMAX zu sehen, die Produktionsfirma von Heike Goldpfennig und ihrem Partner wurde so auf den kommunikativen Eilenburger aufmerksam. In seinem Freundeskreis ist David natürlich auch für sein Outdoor-Hobby bekannt. „Die Verbindung war dann recht schnell geknüpft“, beschreibt er, „außerdem ist es beeindruckend zu sehen, wie Inhalte fürs Fernsehen produziert werden. Auch, dass es gar nicht so anders ist, als wenn ich Beiträge für YouTube mache.“ David Cosz arbeitet als Marketingchef bei der Firma Talk Point in Eilenburg. In seiner Freizeit ist er auf Instagram aktiv.

Von Juliane Staretzek