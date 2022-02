Eilenburg

Der erste Monat des Jahres ist rum. 22 Einsätze haben die rund fünf Wochen den Kameraden der Eilenburger Freiwilligen Feuerwehr beschert, die unter anderem mit dem Wohnungsbrand in einem Mehrgeschosser in Ost, einer Explosion eines Balkons an einem Wohnhaus und der Bewältigung der Schäden von Sturm Nadia am vergangenen Wochenende durchaus herausfordernd waren.

Im Februar brannte eine Laube auf der Mühlinsel. Die Flammen griffen auf Dächer und einen Carport über. Quelle: Feuerwehr Eilenburg

Einsatzzahlen

Das waren die zwölf Monate 2021 auch, selbst wenn die Zahl der Einsätze mit 276 unter der von 2020 lag. Für Wehrleiter André Zimmermann gibt es einige Ansätze, woran das liegen könnte. Corona samt Lockdown gehört dazu. Weniger los auf den Straßen heißt weniger Unfälle. „Zudem war der Sommer durchwachsen. Bei der extremen Trockenheit in den Jahren zuvor lag die Zahl der Einsätze bei über 300.“ Höhere Zahlen weist die Statistik 2021 bei Türöffnungen auf. „Dabei muss man immer abwägen, gerade, wenn es um medizinische Notfälle geht und es nicht möglich ist, auf den Schlüsseldienst zu warten.“ 49-mal rückten die Retter wegen Sturmschäden aus. Schwerpunkt hier – der 21. Oktober mit über 30 Einsätzen. Damals tobte Sturm Hendrik auch in der Region, Bäume stürzten um, Äste fielen herab oder gar auf Stromleitungen, so wie in der Lutherstraße.

Ende Oktober brannte ein THW-Fahrzeug in der Dr.-Belian-Straße. . Quelle: Feuerwehr Eilenburg

Prägende Einsätze

Natürlich gibt es die Einsätze, die besonders in Erinnerung bleiben. So wie der Brand einer Laube am Mühlplatz vor einem Jahr. Das Feuer griff auf ein Schleppdach über und beschädigte zwei abgestellte Transporter und den Carport. Der Schaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Dazu zählt das tragische Ereignis im Juni in der August-Bebel-Straße. Die Feuerwehrleute konnten einen 88-jährigen Mann aus einem brennenden Einfamilienhaus retten. Zusammen mit Mitarbeitern des Rettungsdienstes versuchten vier Kameraden rund 30 Minuten abwechselnd, den Senior mit Herz-Druck-Massagen zu reanimieren. Das gelang zwar, wenig später starb er aber im Krankenhaus. Im Oktober brannte vor dem Depot der Ortsgruppe in der Dr.-Belian-Straße ein Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerkes. Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Ausbildungs-Oldie des Nachwuchses verhindert werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausbildung und Technik

Wegen Corona mussten Ausbildungseinheiten fast komplett zurückgefahren werden. Auch der Dienstbetrieb läuft inklusive aller Abstands- und Hygieneregeln weiter eingeschränkt. „Als größere Wehr können wir das durch die erhöhten Einsatzzahlen wettmachen, für kleinere wird es schon schwieriger“, sagt André Zimmermann, der die Wehr seit 2017 leitet. Der Brandcontainer, der seit Anfang der 2000er-Jahre auf dem Gelände stand, musste im Oktober 2020 aus technischen Gründen abgemeldet werden. Der Landkreis sei an einer mobilen Lösung dran. Zuletzt organisierten die Eilenburger dies in Eigenregie. „Wir haben die Ausbilder gestellt, Kameraden aus umliegenden Gemeinden waren da.“ Der Fuhrpark hat mit dem neuen HLF 20 im März Zuwachs bekommen, Anfang nächsten Jahres wird das neue LF 20 erwartet.

Löschzüge Pressen/Zschettgau

In Planung ist, die Löschzüge Pressen und Zschettgau künftig unter einem Dach zu vereinen. Die Planungen zu Kosten, Standort und Neubau laufen. Entstehen könnte dieser am Ortseingang Pressen und Domizil für die eine Kameradin und 25 Kameraden aus Pressen und Zschettgau sein. Dies würde zum einen die Anfahrtswege verkürzen, sich aber auch für gemeinsame Ausbildungen anbieten.

Aktive Mitglieder

80 Kameraden und eine Kameradin – im Löschzug Pressen – zählt die Wehr derzeit. Zuletzt hatte eben dieser geringe Anteil an Frauen in der Wehr für Diskussionen geführt. Anlass war der gescheiterte Versuch einer 16-Jährigen, die von der Jugendfeuerwehr nicht in den aktiven Dienst übernommen werden kann, weil weder vorgeschriebene Umkleide- noch Duschräume für Frauen vorhanden sind. Dass die Diskussion im Spätsommer im Stadtrat so aufflammte, ärgert den Wehrleiter, zumal zuvor kein Vor-Ort-Besuch erfolgte und die Gespräche mit der Stadt zu diesem Zeitpunkt längst liefen. Eine kurzfristige Lösung könne es nicht geben, mittel- oder langfristig aber werde dies planungstechnisch mit aufgegriffen. „Wir müssen aber auch immer sehen, wie der Bedarf ist. Die psychischen und physischen Belastungen sind hoch – für Frauen wie für Männer“, so der 37-Jährige.

Nachwuchssorgen hat die Feuerwehr der Muldestadt – zumindest theoretisch – nicht. 14 Jungen und vier Mädchen wirken, soweit es Corona in diesem Monaten zulässt, eifrig mit. Aber auch da sei die Frage, wie viele mit Blick auf Ausbildung oder Studium tatsächlich am Ball bleiben (können).

Von Kathrin Kabelitz