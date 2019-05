Eilenburg

Der Tag der offenen Tür bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg begann am frühen Morgen mit Einsatz Nummer 112 in diesem Jahr. Um 3.45 Uhr musste die Wehr am Maifeiertag zu einem Brand im Fischerweg ausrücken. Dort brannte Unrat in einer leerstehenden Garage. Das Feuer wurde durch den Angriffstrupp mit Schnellangriff gelöscht. Dann ging es zurück ins Depot, um ein paar Stunden später den Tag der offenen Tür zu eröffnen.

Stadtwehrleiter André Zimmermann begrüßte seine Kameraden und die Zuschauer vorm Gerätehaus. „Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, dass wir einmal im Jahr unser Gerätehaus für die Eilenburger und Besucher öffnen und sie sich über unsere Arbeit informieren können. Aktuell haben wir 100 aktive Kameradinnen und Kameraden, Jugendfeuerwehr und Alters- und Ehrenabteilung in unseren Reihen“, sagte er.

Oberbürgermeister unter den Besuchern

Unter den zahlreichen kleinen und großen Besuchern war auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), der trotz vollem Terminplan kurz bei den Kameraden vorbeischaute. „Die gehören zu den wichtigsten Menschen in der Stadt. Hier muss viel Werbung gemacht werden, damit neuer Nachwuchs irgendwann in die Fußstapfen der gestandenen Kameraden tritt“, so Scheler.

Von Kletterwand bis zum Museum

Viel hatten die Feuerwehrleute in den vergangenen Wochen vorbereitet. Auf dem ganzen Gelände konnte man sich über ihre Arbeit informieren. „Vor dem Gerätehaus kann man sich unsere Einsatzfahrzeuge, Feuerwehrboot und Spezialgeräte anschauen. Es gibt eine Kletterwand, Kegelbahn, unser Museum hat geöffnet, ein Informationstand gibt Tipps zum Einsatz von Rauchmeldern und die Jugendfeuerwehr präsentiert sich“, zählte Zimmermann auf.

Jugendwehr hat 16 Mitglieder

Beim Nachwuchs hat Jugendleiter Kay Hindemith zur Zeit 16 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren unter seinen Fittichen. Sie treffen sich immer freitags ab 17 Uhr im Gerätehaus zum Dienst. Da lernen die Kinder zum Beispiel, was auf einem Einsatzfahrezug drauf sein muss. „Außerdem wird der Feuerwehrsport trainiert. Denn wir nehmen regelmäßig an Wettkämpfen im Löschangriff teil. Und ganz wichtig: Jeder lernt, wie man richtig einen Notruf absetzt“, erklärte Hindemith. Alexander Tim Kunze aus Eilenburg ist bereits seit vielen Jahren Mitglied bei der Jugendwehr. „Mir macht das riesigen Spaß. Feuerwehr ist interessant, es gibt eine tolle Kameradschaft und wir unternehmen viel wie zum Beispiel jedes Jahr ein Sommercamp. Später will ich mal bei der Flughafenfeuerwehr arbeiten“, erzählte der 16-Jährige.

Löschfass mit einer Transportkarre aus dem Jahre 1600

Was der junge Eilenburger noch vor sich hat, haben die Kameraden von der Historikergruppe meist schon hinter sich. Denn die rüstigen Senioren kümmern sich um das Feuerwehrmuseum. Das gibt es seit 1992 und zeigt die spannende Geschichte der Eilenburger Wehr. „Wir haben damals im alten Gerätehaus in der Schulstraße damit angefangen. Mittlerweile sind wir platzmäßig an unseren Grenzen angekommen“, erzählte Hartmut Schmidt. Die Exponate füllen einen ganzen Raum, das älteste ist ein Löschfass mit einer Transportkarre aus dem Jahre 1600. „Vieles ist original, einiges haben wir nachgebaut. Bei solchen Veranstaltungen wie heute staunen unsere Besucher manchmal nicht schlecht, wie und mit was man früher Brände gelöscht hat“, sagte er.

Von Steffen Brost