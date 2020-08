Eilenburger Filiale der Commerzbank wird umziehen

Eilenburg

Die Commerzbank bleibt in Eilenburg. Das ist die wichtigste Aussage von Heike Ziegenbalg, Pressesprecherin der Commerzbank für die Region Ost. Zuvor hatte es in Eilenburg durchaus Vermutungen gegeben, dass die Commerzbank, deren Aufsichtsratsvorsitzender Martin Zielke erst im Juli wegen einer „unbefriedigenden finanziellen Perfomance“ den Stuhl frei machte, Eilenburg aufgibt. Dann hätte es hier nur noch Sparkasse und Volksbank gegeben.

Umzug in die Leipziger Straße

In diese Geschäftsräume in unmittelbarer Nähe des Marktes will die Commerzbank mit ihrer City-Filiale Eilenburg umziehen. Quelle: Ilka Fischer

Die Commerzbank wird nun zwar tatsächlich ihre City-Filiale in der Röberstraße, in der es zuletzt auch immer mal wieder Vandalismus an den Automaten gab, schließen. Zugleich soll aber eine in der Leipziger Straße (ehemals Deutsche Bank) öffnen. „Es handelt sich dabei um einen Umzug und nicht um einen Abbau“, bekräftigt die Sprecherin der Bank, die das Vorhaben mit dem zentraleren Standort begründet. Auch weiterhin soll es in der Filiale neben einem Selbstbedienungsterminal Angestellte vor Ort geben. Den genauen Umzugstermin konnte Heike Ziegenbalg noch nicht nennen, sagte aber, dass „wir den Umzug bis Ende 2020 anstreben“.

Für Villa endet die Bank-Geschichte

Für die Villa in der Röberstraße 11, die einst Sitz der Staatsbank der DDR war, endet damit eine jahrzehntelange Bank-Geschichte. Ob das Haus, idyllisch am Rande der Innenstadt gelegen, dann wieder als Wohnhaus genutzt wird, ist offen.

Die Commerzbank selbst, die ihr Filialnetz in den vergangenen vier Jahren von rund 1000 auf etwa 800 Standorte reduziert hat, gilt in Deutschland als viertgrößte Bank nach den Sparkassen, der Gruppe der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Deutschen Bank.

Insgesamt betreut die Bank nach eigenen Angaben bundesweit rund 11,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70 000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Zu ihr gehören mit Comdirect in Deutschland und mBank in Polen auch zwei innovative Onlinebanken.

