Eilenburger Finanzamt begrüßt sieben Neue

Eilenburg

Sieben junge Frauen und Männer haben ihre duale Ausbildung oder ihr duales Studium im Finanzamt Eilenburg begonnen. Insgesamt verstärken mit Monatsbeginn 213 neue Nachwuchskräfte die sächsische Steuerverwaltung, teilte das Finanzamt mit. Coronabedingt wurden die Studierenden und Auszubildenden nicht zentral mit einer Feierstunde, sondern direkt vor Ort im Finanzamt begrüßt. 80 Finanzanwärter nehmen zudem ihr duales Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Meißen auf.

Duale Ausbildung

Während der zweijährigen dualen Ausbildung zum Finanzwirt wechseln sich fachtheoretischer Unterricht mit Praxisphasen in einem der 24 sächsischen Finanzämter ab. Das dreijährige Studium mit dem Abschluss als Diplom-Finanzwirt umfasst theoretische Studienabschnitte von 21 Monaten sowie Praxisabschnitte von insgesamt 15 Monaten in sächsischen Finanzämtern, darunter Eilenburg. Die Absolventen kommen später vorrangig in den Finanzämtern zum Einsatz.

Anzeige

Mindestens 1300 Euro Gehalt

Bereits ab dem ersten Tag werden die Nachwuchskräfte als Beamte auf Widerruf ernannt und erhalten Anwärterbezüge. Ausbildung und das Studium werden mit mindestens 1300 Euro monatlich vergütet. Nach erfolgreichem Abschluss erwartet leistungsstarke Absolventen ein interessantes Einsatzgebiet und ein monatliches Einstiegsgehalt von mindestens 2300 Euro (Ausbildung) beziehungsweise 2800 Euro (Studium).

Weitere LVZ+ Artikel

Bewerbungen für 2021

Auch für den nächsten Ausbildungs- und Studienbeginn am 1. September 2021 stehen Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Interessierte können sich online bewerben. Schüler haben zudem die Möglichkeit, ein Praktikum in einem Finanzamt zu absolvieren.

www.nachwuchs-fuer-die-steuerklasse.de

Von LVZ