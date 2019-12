Eilenburger Firmen wollen enger mit Schulen kooperieren

Eilenburg

Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, wird immer schwieriger für klein- und mittelständische Unternehmen. Besonders wenn die ihren Sitz in ländlich geprägten Regionen haben wie in Eilenburg und dem Umland. Dann suchen Firmenchefs oftmals lange oder auch vergeblich. Denn begehrt sind Jobs bei großen Unternehmen. Und die sitzen nun mal größtenteils in Leipzig, Dresden oder Halle.

Wie sich also trotzdem Gehör verschaffen, um Fach- oder Nachwuchskräfte zu gewinnen? Darum ging es beim Tourismus- und Gewerbeverein (TGV) in Eilenburg, der sich auf Anregung von Matthias Damm vom gleichnamigen Autohaus in Eilenburg eigens diesem Thema einen ganzen Abend widmete und mit Antje Hermenau, der früheren Grünen-Politikerin und seit fünf Jahren Mittelstandsberaterin, ein bekanntes Gesicht nach Eilenburg holte.

Drei Stunden Ideenfindung

In drei Stunden unter dem Motto „Mittelstand im ganzen Land – Moderne Standortpolitik“ haben die rund 15 Teilnehmer etliche Probleme angerissen und sich am Ende auf weitere konkrete Schritte verständigt. Das war Holger Millemann, dem Vorsitzenden des TGV, wichtig.

Matthias Damm sieht vor allem eine Chance, wenn es eine bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und den zwölf Schulen in Eilenburg gebe. Ihm schwebt eine Praktikumsbörse vor. „Wir müssen die Bereitschaft in den Unternehmen wecken, Praktikanten zu nehmen“, sagte der Unternehmer. So können schon frühzeitig Kontakte geknüpft werden, die später vielleicht sogar in einem Ausbildungsverhältnis enden. Gut wäre es, wenn sich Firmen direkt in den Schulen präsentieren könnten. Mit einer Oberschule soll jetzt ein Pilotprojekt erarbeitet und umgesetzt werden.

Firmenatlas für Eilenburg ?

Eine weitere Idee des Abends: Eilenburg braucht einen Katalog der Firmen, der bis hin zu einem richtigen Firmenatlas entwickelt werden könnte. Problem nur: Wer setzt das ganze um? Denn Mittel und personelle Ressourcen sind sowohl beim TGV als auch der Stadtverwaltung begrenzt. Antje Hermenau sagte, dass oftmals die Kommunikation mangelhaft sei, deshalb gehe vieles nicht voran. Sie hält zum Beispiel das Instrument einer Stadt-App für geeignet. Diese könne größtmögliche Vernetzung schaffen und hält potenzielle Zielgruppen mit Infos auf dem Laufenden.

Weiter am Zuzug arbeiten

Dass Eilenburg bereits seit einiger Zeit im Rahmen der Lieblingsstadt-Kampagne wieder Zuzug hat, freute Antje Hermenau. „Die Großstädte platzen aus allen Nähten. Wir müssen das Speckgürtelnetz größer denken. Für Leipzig kann das nicht nur Markkleeberg sein“, sagte sie. Eilenburg sollte auf jeden Fall weiter die Kampagne fahren, um junge Familien in die Stadt zu bekommen. Diese spielten eine Schlüsselrolle. Am Ende ginge es immer um die Frage: Wovon wollen sie in 20 Jahren hier leben?, so die Mittelstandsberaterin. Kommunen, die darauf eine Antwort haben, hätten auch eine Zukunft.

Von Nico Fliegner