Eilenburg

100 Tage „arbeitslos“ – dieses Jubiläum erlebte dieser Tage Frank Germer. Der 64-jährige, langjährige Chef des Arbeitsamtes Eilenburg widmet sich nach 46 Arbeitsjahren, davon fast 29 in der Bundesagentur für Arbeit, nun ganz anderen Dingen. Welchen, das wollte die LVZ wissen.

Frank Germer im Frühjahr 1994 an seinem Schreibtisch im Arbeitsamt Eilenburg in der Hartmannstraße. Quelle: privat

Herr Germer, Sie vermeiden das Wort Ruhestand. Vor 100 Tagen hat für Sie der Rest des Lebens begonnen, wie zufrieden sind Sie mit sich und der Welt, wie sieht Ihre 100-Tages-Bilanz aus?

Es ist eine unwahrscheinlich schnelllebige Zeit. In der Tat ist Rente, Ruhestand nur ein Begriff für mich. Die Zeit seit der Veränderung in den neuen Lebensabschnitt war meinerseits bewusst und vorbereitet in Angriff genommen worden. Ruhe im Wortsinne ist so nicht eingetreten und so soll es weitergehen. Nach so langem, interessantem und auch stressigem Arbeitsleben freut sich jeder, der das erreichen konnte, auf die Zeit danach, so auch ich. Ich bin mit dem jetzigen Stand und der Situation sehr zufrieden und auch schon entspannter. In den ersten 100 Tagen sind liegengebliebene Renovierungsarbeiten in der Wohnung und dem Gartengrundstück in Angriff genommen worden und schon einiges ist erledigt. Zeiten der Entspannung wechseln sich ohne Zeitdruck und „Fremdeinwirkung“ mit selbst gestellten Aufgabenerledigungen ab. Das Ganze passt sehr gut und kann so bleiben. Im Familienkreis, mit Freunden verbringt sich die Zeit einfach sehr angenehm und motiviert in diesen verrückten Zeiten. Die Umstellung ist gelungen, die Gesundheit spielt mit und so kann es hoffentlich noch lange sein!

Frank Germer Quelle: Wolfgang Hahn

Wie hat sich das Projekt, „mehr Zeit für Familie, Hobbys und Freunde“ zu haben, entwickelt?

Mehr Zeit ist relativ. Die Tagesabläufe sind anders, entspannter, aber dennoch gefüllt. Gemeinsames, ausgedehntes Frühstück mit meiner Frau zum Tagesanfang war Jahrzehnte lang zu kurz gekommen. Das ist jetzt Tagespraxis. Einen Terminkalender habe ich immer noch und der wird entspannt abgearbeitet. Die drei Enkel sehen den Opa öfter und beide Seiten genießen es auch. Dem sportlichen Ausgleich mit Mountainbike ist Zeit fest eingeräumt. Tagestouren mit meiner Frau und Freunden sind wieder öfter möglich und ein toller Ausgleich. Ich genieße auch die Vielzahl der zwanglosen Gespräche beispielsweise beim Einkauf, bei Spaziergängen, mit Arbeitgebern. Das ist wieder schöner Alltag und nicht anders als bei vielen, die diesen Schritt machen. Ich bin entschleunigt und das ist gut, gibt Kraft – kann so bleiben.

Fehlt nach so vielen Jahren auch ein bisschen die Arbeit?

Doch, und das ist natürlich. Alles andere wäre verwunderlich. Ich habe mich gern und mit Einsatz meinem Berufsleben und den Aufgaben gestellt. Ich hatte auch das Glück, im Umfeld tolle Kolleginnen und Kollegen zu haben. Die Aufgabenfülle, gerade im Zeitraum der letzten über 29 Jahre, wäre ohne ein Team an „Helfern“ nicht möglich gewesen. Ich durfte Teil des Ganzen sein. Der Kontakt besteht auch nach meinem Ausscheiden in lockerer Form. Aber ich gehe den ehemaligen Mitarbeitern nicht auf den Zahn oder nerve sie mit Fragen. Die Zeit geht weiter und die Mitarbeiter des Jobcenters machen das schon mit großem Engagement. Aber eines ist klar und wird immer deutlicher. Ich habe es geschafft, auch ohne den Stress des beruflichen Alltages zu leben. Das war so gewollt, lange vorher geplant und ist eingetreten. Eingetreten durch das Umfeld mit meiner Frau, meiner ganzen Familie, den Freunden und den jetzigen allgemeinen Rahmenbedingungen des neuen Alltags.

Was vermissen Sie überhaupt nicht?

Da ist einiges zu nennen, was Seiten füllen würde. Aber im Ernst. Ich vermisse nicht die Hatz nach unrealistischen Zielvorgaben. Ich bin immer positiv denkend die Aufgaben angegangen und habe versucht, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Aber die Unstetigkeit der programmatischen Herangehensweise von zentraler Seite ist ein zunehmendes Problem der Strukturen vor Ort, an der Basis geworden. Das ist nicht nur im Jobcenter so. Da halfen auch keine Hinweise und Problemansprachen an die entsprechenden Stellen. Im Gegenteil! Ich glaube, dass jeder ehemalige Verantwortungsträger das nachvollziehen kann, da es in vielen Ebenen und Geschäftsbereichen leider so ist.

Auf dem Arbeitsmarkt herrscht fast Vollbeschäftigung. Sind Arbeitsagenturen und Jobcenter Auslaufmodelle?

Klares NEIN – und nicht, weil ich aus dem Stall komme! Die Strukturen werden auch in Zukunft, aber in strategisch völliger Neuausrichtung gebraucht werden. Neuausrichtung am Markt mit frühzeitiger, strategischer, kontinuierlicher und geplanter Herangehensweise. Das muss in der frühkindlichen Erziehung und Bildung anfangen und in lebenslanger Bildung und Qualifizierung seinen Fortgang finden.

Das heißt?

Nur einige Stichworte: frühzeitige Förderung der Begabungen; keine scheinbare Elitisierung der Kinder durch die Eltern auf eine gymnasiale Ausrichtung schon ab Klasse 5. Wertschätzung handwerklicher, landwirtschaftlicher Berufe. Wir brauchen sozialpädagogisch begleitete Maßnahmen zur Heranführung an den Willen, sich einer (schulischen) Ausbildung zu stellen. Immer mehr Hilfebedürftige finden den Weg zur Arbeitswelt nicht – oder wollen ihn nicht finden. Das verursacht Unsummen an Kosten und Folgekosten mit Steuermitteln von Seiten des Staates, die eigentlich sinnvoller in die Zukunftsherausforderungen gesteckt werden sollten.

Ich glaube, Ihr Puls schnellt hoch?

Wir löschen immer, wenn es brennt, und versuchen, mit kurzzeitigen Sonderprogrammen zu heilen. Laufen Programme erfolgreich, laufen sie wegen Befristungen aus und alles geht mit viel auch finanziellem Aufwand wieder von vorne los.

Zum Beispiel?

Bundesarbeits- und Bildungsminister legen ein neues Bildungsprogramm für die 2. Chance der Erreichung von Berufsabschlüssen auf. Das gab es vor zehn Jahren schon. Oder, wir haben in Bezug auf den Fachkräftemangel vor Jahren die Übernahme der Kosten für das 3. Ausbildungsjahr bei Umschulung in pädagogischen- und Pflegeberufen angemahnt. Nein, ging nicht, fand nicht statt, fand keine Mehrheiten in den Gesetzgebungen. Jetzt hört man täglich von der herannahenden Gefahr des Fachkräftemangels. Bildung und Arbeit müssen sich lohnen. Das muss anerzogen werden. Aber man muss begreifen, dass nicht jeder Mensch einen Abschluss in Hochtechnologien schaffen kann. Ihn deshalb von der Arbeitswelt und Wertschöpfung für sich und die Gesellschaft auszuschließen, ist der falsche Weg. Genauso, wie ihn das wiederholte Mal auf einer Schulbank statistisch zu parken. Viele Politiker reden oder erfinden Bewährtes wieder und wollen neue Wege gehen – das sind aber alte Wege, die nur zugewachsen sind.

In der Region gab es aber auch während Ihrer aktiven Zeit Beschäftigungsgesellschaften mit erfolgreicher und wertschöpfender Arbeit und mit Bildungsinhalten bei sozialpädagogischer Begleitung im Alltag. Ist doch gut, oder?

Die betreffenden Leute sind dankbar. Den Betrieben des Mittelstandes, des Handwerkes diese Kräfte gefördert zur Verfügung zu stellen, macht Sinn und Sozialkosten ohne Gegenwert der Bezieher sind gemindert. Das verstehen auch die, die täglich ihrer Arbeit nachgehen. Das Problem ist, Entscheidungsträger, Bedenkenträger und so weiter kommen nicht zu Potte und wir verlieren wieder Zeit und die Möglichkeit der Einbeziehung von Generationen in den Arbeitsmarkt bei Erledigung von sonst liegen bleibenden Aufgaben und Möglichkeiten.

Ihr Vorschlag?

Hier sehe ich zukünftig ein breites Feld der strukturierten Arbeit, vor allem der Jobcenter – wenn man sie in die Lage versetzt. Die Jobcenter sind die Exekutive – nicht die Legislative. Das vergessen immer einige, auch aus der Legislative. Die Schuld für alles wird immer bei den Überbringern der Nachrichten gesucht und die bekommen den Frust dann ab. Eine unmögliche Entwicklung seit Jahren.

Zurück in den Ruhestand – Wie planen Sie so die Tage mit der vielen Zeit, die Sie nun haben?

Ach wissen Sie, da mache ich mir keine Sorgen. Das bringt der Tag, die Zeit. Die Hauptsache ist die stabile Gesundheit im Ganzen. Und außerdem haben in meinem Berufsleben bis zu 305 Mitarbeiter mehr oder weniger auf mich gehört und getan und geschafft. Nun höre ich eben mehr oder weniger auf eine Person und das wird klappen!

Früher hat man Sie ab und an auf dem Fahrrad gesehen. Wie viel Zeit nehmen Sie sich heute fürs Radeln oder andere Hobbys?

Was heißt früher? Ich war gerade mit meiner Frau im Radurlaub in Bansin auf Usedom und da ist eine Menge an Radkilometern auf dem hügeligen Ostseeradweg zusammengekommen. Fest im Wochenplan ist auch, wie erwähnt, meine Mountainbike-Tour – einmal pro Woche so um die 50 Kilometer durchs Gelände fernab vom Trubel. Nur mein Rennrad habe ich abgegeben. In der Betriebsanleitung war ein Maximalgewicht von 90 Kilo angegeben. Nun fährt ein Leichtgewicht damit. Alles hat eben seine Zeit!

Wie groß ist die Gefahr, gar nichts zu tun, wenn man gar nichts tun muss?

Gleich Null.

Wie sehr fordert der Ruhestand den Ehemann, Vater und Großvater Frank Germer?

Alles positiver Stress im Vergleich zum Er- und Überlebten.

Worauf freuen Sie sich in Zukunft, was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Da gibt es einiges. An der Zukunft ist das Schöne, sie kommt tageweise. Bei stabiler Gesundheit kann ich mir vieles vorstellen und werde es realisieren. Und ja, größere Gelassenheit. Ich habe hoffentlich noch einige Lebenszeit vor mir und befasse mich deshalb viel mit dem Thema Resilienz, also der Fähigkeit, die Widerwärtigkeiten des Lebens besser zu ertragen. Ich glaube, ich habe da in den Jahren und den vergangenen 100 Tagen schon viel gelernt. Ich kümmere mich nicht mehr um jede Kleinigkeit, auch wenn’s schwerfällt. Da hilft mein Umfeld oder wundert sich, dass es geht. Ich wünsche mir, meiner Familie, uns allen eine gute Zeit mit weniger unkontrolliertem Hass und Gewalt gegen Dritte und alles, was dem Einzelnen gerade nicht gefällt.

Von Frank Pfütze