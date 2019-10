Eilenburger Friseurin ist „Goldmeisterin“

Eilenburg

„Ich war damals mit 21 Jahren die jüngste Meisterin in meinem Jahrgang“, erinnert sich Gabriele Mannewitz. Die heute 72-jährige Eilenburgerin hat vor rund 50 Jahren ihre Meisterprüfung als Friseurin abgelegt. Für dieses Jubiläum erhielt sie nun von der Handwerkskammer zu Leipzig den „Goldenen Meisterbrief“ und wurde damit für ihr Lebenswerk gewürdigt.

Friseurhandwerk als Familientradition

Als Gabriele Mannewitz 1969 ihren Meisterbrief erhielt, war sie für die Ausbildung und Prüfung zur Friseurmeisterin für ein halbes Jahr von Eilenburg nach Leipzig gegangen. Das Friseurhandwerk liegt bei ihr in der Familie: Ihre Eltern hatten einen eigenen Friseursalon in Eilenburg, in dem sie und später auch ihre Schwester arbeiteten. Der Laden der Eltern musste bereits zu DDR-Zeiten schließen, weil es Probleme mit der Zulassung gab. Anfang der 1990er-Jahre eröffnete Gabriele Mannewitz dann ihren eigenen Salon in der Steinstraße, den sie bis heute betreibt. Im Ahornweg hat sie ein zweites Geschäft, das aber nur noch zweimal wöchentlich geöffnet ist.

„Das Handwerk ist das gleiche geblieben“

Auf die Frage, ob sich ihr Beruf in den letzten Jahrzehnten sehr verändert habe sagt die Goldmeisterin: „Es geht in meinem Beruf viel um Handarbeit und das Handwerk hat sich eigentlich nicht verändert.“ Natürlich sind die Geräte moderner geworden und es sind viel mehr und bessere Pflegeprodukte erhältlich, aber grundsätzlich sei das Handwerk das gleiche geblieben. Im Vergleich zu früher würden die Menschen heutzutage weniger zum Friseur gehen, erzählt Gabriele Mannewitz. „Vieles von dem, was früher beim Friseur gemacht wurde, machen die Leute heute selbst: Färben, Waschen oder Frisieren“, so die Meisterin. Ihr Kundenkreis besteht vorrangig aus älteren Menschen, für die ein Friseurbesuch noch immer selbstverständlich ist.

Keine Nachfolge in Sicht

„Ich mache noch so lange weiter wie ich kann“, sagt die 72-jährige Mannewitz. Derzeit hat sie in ihrem Salon in der Steinstraße drei Angestellte. Doch wenn sie in den Ruhestand geht, wird das Geschäft wohl auch schließen. „Bis jetzt hat sich noch kein Nachfolger gefunden“, so die Friseurmeisterin. Obwohl der Laden sehr gut läuft – es gibt viel Stammkundschaft, die den Friseursalon Mannewitz bereits seit Jahrzehnten besucht. „Meine älteste Kundin ist 96 Jahre alt und lässt sich seit 50 Jahren von mir die Haare schneiden“, erzählt Gabriele Mannewitz. Der Goldene Meisterbrief bekommt einen Ehrenplatz im Salon in der Steinstraße – denn 50 Jahre Arbeit als Meisterin können sich sehen lassen.

Von Lilly Günthner