Eilenburger Gewerbegebiet: Neuer Investor will mehr Land

Eilenburg

Das Unternehmen Greenfield Eilenburg GmbH, das im Eilenburger Gewerbegebiet auf dem Schanzberg eine fünf Hektar große Fläche erwerben will, hat jetzt gegenüber der Stadtverwaltung weiteren Platzbedarf angemeldet. Wie Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich jüngst im Stadtrat sagte, handele es sich um weitere 2100 Quadratmeter Randfläche, die einen Umschlagplatz für Gütertransporte mit der Bahn umfasst – ein Teil des dortigen Verladebahnhofes. „Wir müssen jetzt prüfen, ob die Fläche entbehrlich ist oder nicht, weil sie auch von anderen Unternehmen genutzt werden könnte“, so Leihe. Kommt sie in Privateigentum, wäre dies perspektivisch schwierig.

Derzeit wird der dortige Gleisanschluss von keinem ansässigen Unternehmen genutzt. Auch Stadtrat Hans Poltersdorf (CDU) hat diesbezüglich „arge Bedenken. Das sollte geregelt werden für weitere Investoren“, so Poltersdorf.

Das plant Greenfield in Eilenburg

Die Greenfield Eilenburg GmbH will das Gelände entwickeln und Hallen für ein anderes Unternehmen errichten, das aus der Automobilbranche stammt und als Zulieferfirma für das Leipziger BMW-Werk tätig werden will. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 27 Millionen Euro. Der Stadtrat hatte den Verkauf der fünf Hektar großen Gewerbefläche im Dezember zu einem Preis in Höhe von 1 155 000 Euro beschlossen. Entscheidet sich die Stadtverwaltung nun auch, die 2100 Quadratmeter abzugeben, müsste der Beschluss noch einmal geändert werden.

Von Nico Fliegner