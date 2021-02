Eilenburg

Sie sind fester Bestandteil im Kalender des Eilenburger Tourismus- und Gewerbevereins (TGV): die monatlichen Stammtische. Auf diesen Treffen tauschen sich die Mitglieder, aber auch andere Interessierte über verschiedene Themen aus, die die Stadt Eilenburg in den Bereichen Tourismus, Handel, Wirtschaft und Unternehmertum betreffen. Wegen der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen konnten die Stammtische nunmehr über Monate nicht stattfinden. Das will der TGV jetzt ändern und geht neue Wege.

Für den 2. März lädt der Verein zum ersten digitalen Stammtisch ein. „Auch wenn der diesmal auf die sonst gemütliche Atmosphäre einer gastronomischen Einrichtung unserer Vereinsmitglieder verzichten muss, werden wir allen Teilnehmern wieder die Möglichkeit zum Austausch aktueller Themen in lockerer Gesprächsrunde bieten“, teilte der Vorsitzende Holger Millemann mit. Alles, was für den Digitalstammtisch benötigt wird, ist ein Computer mit Kamera/Mikrofon und Internetverbindung. Technisch wird die Veranstaltung vom TGV-Mitglied fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport realisiert.

Kandidaten stellen sich vor

Im Fokus steht diesmal die Arbeit der IHK-Vollversammlung. Die wird gerade neu gewählt – und auch drei Eilenburger Unternehmer stellen sich der Wahl, wollen auf dem digitalen Stammtisch in den Austausch treten.

In der Wahlgruppe eins für den Bereich produzierendes Gewerbe tritt Jens Barth, Geschäftsführer des Büromöbelwerks Rösch Office in Eilenburg, an. Im Bereich Dienstleistungen (Wahlgruppe drei) kandidiert Sven Lehmann, Inhaber von SL Marketing und Management in Eilenburg. Lehmann ist Spezialist für Unternehmens- und Personalentwicklung sowie Coaching, Prozessberatung und Supervision. Er berät klein- und mittelständische Unternehmen, Gründer und große Organisationen sowie Einzelpersonen. Dritter ist Jens Böhmer aus Eilenburg, der in der Wahlgruppe acht für die Bereiche Medien, Information und Kommunikation kandidiert.

Bis zum 1. März anmelden

Fragen an die Kandidaten und weitere Themen, über die gesprochen werden soll, können mit der Anmeldung für den Digital-Stammtisch geschickt werden. Der Moderator des Abends, TGV-Mitglied Uwe Eitner, will diesen dann entsprechend Raum geben. nf

Anmelden können sich Interessierte für den digitalen Stammtisch bis zum 1. März, 15 Uhr, ausschließlich über das Internetportal www.tgveb.de/digi-st. Der Stammtisch findet dann am 2. März von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme kostenfrei.

Von Nico Fliegner