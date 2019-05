Eilenburg

Es passt alles mit den Glocken. So lautet kurz zusammengefasst die wichtigste Botschaft von Christoph Schulz, der im Eilenburger Auftrag die beiden Glocken der Marienkirche in Holland begutachtet hat. Wie berichtet, musste die große Glocke mit einem Durchmesser von 1,24 Meter repariert werden. Zeitgleich ließen die Eilenburger Kirchenmitglieder aber auch eine etwas kleinere Glocke gießen.

13 Uhr gibt es die Willkommensgrüße

„Beide Glocken kommen nun am Montag, dem 6. Mai, nach Eilenburg“, informiert Inez Lasser, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Der Zeitplan sieht so aus: 12 Uhr kommt der Kran, der die Glocken zunächst nur von dem Transporter hebt. Dieser kann damit etwa eine halbe Stunde nach seiner Ankunft wieder abfahren. 13 Uhr ist damit dann auch genug Platz für ein paar Willkommensgrüße für die Glocken. „Dabei“ so Inez Lasser, „und bei dem anschließenden Einheben der Glocken in den auf der Westseite noch offenen Kirchturm sind interessierte Eilenburger gern gesehen.“

Glockenweihe ist am 19. Mai

Die eigentliche Glockenweihe findet aber wie geplant erst am Sonntag, dem 19. Mai, 15 Uhr statt. Dann soll das vor rund sieben Jahren verstummte Glockengeläut wieder zu hören sein, das übrigens an einem neuen modernen Glockenstuhl aufgehängt wird. Der alte, nicht mehr reparierbare, Glockenstuhl soll im Kirchenschiff einen Platz finden.

Von Ilka Fischer