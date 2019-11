Eilenburger Grundschüler besuchen Müllentsorger

Eilenburg

Knopf drücken und schon ist der Müll weg. Elli findet das Prozedere spannend: „Ich wusste nicht, wie einfach das ist.“ Die Zehnjährige verfolgt ebenso wie Dominik, Larissa und die anderen Viertklässler der Grundschule Berg interessiert das Geschehen. Alle wollen sie mal – geduldig hebt Remondis-Mitarbeiter Erick Pfennig die Tonne immer wieder in die Halterung des Fahrzeugs. Dann darf es der nächste versuchen.

Eine Woche lang geht es an der Grundschule um Müll

Die gesamte Woche steht an der Schule ganz im Zeichen des Mülls, dazu gehört der Besuch des Entsorgungshofes. „Wir sind auf dem Weg, Naturparkschule zu werden und beschäftigen uns mit der Frage: Die Natur schafft keinen Müll, schaffen wir das auch?“, so Lehrerin Kerstin Scholz, die mit Kollegin Birgit Kaspritzki, der 4a und der 4b zu Gast ist. Am Donnerstag schauten sich dann auch die 2. Klassen auf dem Gelände an der Hartmannstraße um. Die 3. Klassen wählten einen Ausflug zur Kläranlage, die Erstklässler bastelten mit Recyclingmaterial.

Remondis-Geschäftsführer Volker Wagner und sein Team standen Rede und Antwort. Sie nutzen gern solche Gelegenheiten, um Kinder für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Müll zu sensibilisieren. Auf dem Hof standen unter anderem drei verschiedene Fahrzeuge bereit, die für die Müllsammlung eingesetzt werden: Hecklader, Absetzcontainer und Abroller für Container.

