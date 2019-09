Eilenburger Grundschüler machen Zirkus

Eilenburg

Das Licht in der Manege geht an und der rote Samtvorhang öffnet sich. Unter lautem Applaus beginnt die erste Nummer im Projektzirkus an der Dr. Belian-Grundschule in Eilenburg. Akrobatinnen in gold-roten Kostümen turnen durch die Manege und türmen sich zu Pyramiden. Danach stürmt eine ganze Horde tanzender Clowns hinter dem Vorhang hervor und erfindet immer neue Wege, um dem Direktor zu entkommen. In der Zaubershow wird es gefährlich: Eine Holzkiste wird mit Schwertern durchbohrt, doch natürlich wird der darin sitzende Junge unbeschadet wieder herausgezaubert. „Wir, die Kinder der Dr. Belian-Grundschule, haben in den letzten Tagen viel geübt, um kleine Stars in der Manege zu werden“, sagen zwei Schülerinnen in Zirkusdirektoren-Frack, sie kündigen die einzelnen Nummern an.

Kinder haben Zirkusshow einstudiert

Letzten Samstag hat der Projektzirkus Casselly aus Bielefeld sein Zirkuszelt in Eilenburg aufgeschlagen und im Laufe der Woche mit den Kindern eine abwechslungsreiche Zirkusshow einstudiert. Unter pädagogisch geschulter Anleitung konnten sich die Kinder in der Projektwoche als Akrobaten versuchen und beispielsweise Jonglieren oder Trapez- und Boden-Akrobatik ausprobieren. Der Projektzirkus macht den Kindern nicht nur viel Spaß, sondern soll auch ihre Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen stärken und motorische Fähigkeiten fördern.

Zuschauer sind bei der Generalprobe begeistert

In der eineinhalbstündigen Show wird viel geboten: Luftakrobaten schweben unter dem mit Sternen verzierten Zelthimmel, Drahtseil-Artistinnen tanzen über ein dünnes Seil und immer wieder stürmen die Clowns die Manege. Das Publikum ist begeistert. Zur Generalprobe am Freitag durften die Kinder aus anderen Eilenburger Schulen und Kindergärten den Projektzirkus besuchen. Ihnen hat das Programm offensichtlich gefallen: Lauter Applaus und Zurufe brechen nicht ab. Zur Aufführung am Abend waren dann Eltern und andere Gäste geladen.

Von Lilly Günthner