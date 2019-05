Eilenburg

Mit einem lauten „Sport frei!“ starteten die Viertklässler der Eilenburger Grundschule Berg in eine Sportstunde der besonderen Art. Seit fünf Jahren gibt es das Projekt „ Kindersprint“ inzwischen, bei dem Schüler aus den ersten vier Jahrgängen einen Slalomparcours um die Wette laufen. Jeder Schüler tritt dabei einzeln an und wird auf die Tausendstelsekunde gemessen.

Im Fokus steht, den Jüngsten wieder Spaß an Bewegung zu vermitteln. „Wir haben einige fitte Fußballer, aber leider Gottes auch immer mehr Bewegungsmuffel“, weiß Sportlehrerin Kerstin Köhler und freut sich über die zusätzliche Motivation für die Kinder.

Projekt soll Bewegung von Schülern fördern

Bevor es losgehen konnte, erklärten die Kindersprint-Betreuer Cara Spinken und Markus Albitz, wie es funktioniert. An dem „Elektro-Dings-Bums“, wie die Kinder es betitelten, wurde eine Richtung angezeigt. Dementsprechend mussten die Kinder links oder rechts an dem Computer vorbeilaufen, im Vollsprint geradeaus und dann im Slalom durch die Hütchen zurück. Der Rechner zeigte anschließend die Zeit an und druckte jedem Schüler eine kleine Statistik aus.

Zur Galerie Die Viertklässler der Grundschule Berg in Eilenburg gaben beim „Kindersprint“ ihr Bestes und hatten viel Spaß dabei. Auch das neue Pausenspielzeug kam bei den Schülern gut an.

„Alle treten mehrfach an und wollen ihre letzte Zeit verbessern. Die Selbstmotivation, aber auch der Vergleich mit den anderen, spornt die Schüler enorm an“, erklärt Josef Seifert, Marktmanager von Rewe Eilenburg. Das Projekt wollte er sofort unterstützen und die Bewegung der Schüler fördern. Damit das auch nach der Laufveranstaltung noch möglich ist, gab es für die Schüler zusätzlich eine Kiste mit Spielsachen für den Pausenhof, die sie eigenständig organisieren sollen.

Lasertechnik misst die Laufzeit auf die Tausendstelsekunde

Begeistert und ehrgeizig sprinteten die Kinder los und versuchten sich in jeder Runde zu verbessern. Der zehn Jahre alte Justin schaffte den Parcours in 5,906 Sekunden und erreichte damit den dritten Platz der Klasse 4a. „Ich find’s richtig cool. Erst war ich ein bisschen aufgeregt, weil ich mich unbedingt verbessern wollte. Es hat mir dann aber immer mehr Spaß gemacht, weil ich immer bessere Zeiten hatte“, sagt er stolz. Auch seine Klassenkameradin Emy, die bei den Mädchen den dritten Platz erreichte, fand den Kindersprint super: „Das war eine schöne Sportstunde – etwas ganz anderes. Ich fand es toll, die anderen anzufeuern und mitzufiebern.“

Kräftemessen am Samstag in Wurzen

Am Samstag geht es für einige von den Schülern dann nach Wurzen, wo sich Schüler aus der gesamten Region miteinander messen können. Die zehn schnellsten Mädchen und Jungen qualifizieren sich für das Bundesfinale, das im Juli in Leipzig stattfindet.

Von Tilman Kortenhaus