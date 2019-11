Eilenburger Grundschule Berg: Großes Ziel Naturparkschule

Eilenburg

Die Grundschule Berg in Eilenburg will sich als Naturparkschule zertifizieren lassen. Am Freitag haben OBM Ralf Scheler, Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, und Schulleiterin Uta Scherbacher einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Blühwiese angelegt

Die Schule, an der 170 Jungen und Mädchen lernen, setzt schon seit langem auf das Thema Natur und Umwelt. Wie Mitzka sagte, haben Klassen bereits in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband eine Blühwiese angelegt sowie an Natur-Aktionstagen in der Dübener Heide teilgenommen.

Exkursionen und Projekttage

Um Naturparkschule zu werden, muss die Grundschule jetzt weitere Kriterien erfüllen. Der Verein Dübener Heide stellt dafür Lernmaterialien zur Verfügung und unterstützt bei Exkursionen und Projekttagen. Des Weiteren werden außerschulische Partner wie Förster, Naturschützer und Landwirte einbezogen. Die Schüler lernen auf diese Weise ihre Heimatregionen kennen und schützen.

Mit der Grundschule in Doberschütz und der Karl-Neumann-Schule in Eilenburg gibt es bereits zwei Naturparkschulen. Die Schule in Authausendurchläuft gerade das Zertifizierungsverfahren.

Von Nico Fliegner