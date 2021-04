Eilenburger Grundschule soll erweitert werden

Eilenburg

Die Eilenburger Sebastian-Kneipp-Grundschule soll einen Anbau erhalten. Der Stadtrat hat sich jetzt zu dem 620 000 Euro teuren Projekt bekannt und gleichzeitig festgelegt, dies auch durchziehen zu wollen, wenn es keine Fördermittel geben sollte.

Sachsen will Grundschulbezirke ändern – Eilenburg wehrt sich

Das wiederum könnte durchaus passieren. Denn der Fördermittel-Antrag aus Eilenburg wurde vom Amt für Schulen und Bildung im Landratsamt Nordsachsen mit Verweis auf Vorgaben aus dem Kultusministerium und dem Landesamt für Schule und Bildung sowie die Schulnetzplanung des Landkreises abgelehnt. Dieser sieht einen großen gemischten statt drei einzelner Schulbezirke vor. Die Stadt Delitzsch geht dagegen bereits vor und hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Eilenburg stimme sich dazu mit der Loberstadt eng ab, sagte Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) auf eine Anfrage von Mathias Teuber (SPD), habe sich noch nicht angeschlossen, aber Beschwerde eingelegt. Ein Anruf dazu von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sei bereits avisiert aber noch nicht erfolgt. Scheler geht davon aus, dass es noch eine Lösung gibt, „nach der wir es bei drei Grundschulbezirken lassen.“

Schon jetzt große Platzprobleme

Klar ist aus Eilenburger Sicht dennoch: Der Anbau muss kommen. Denn eng ist es jetzt schon. Der Musikraum wird als regulärer Klassenraum genutzt, die DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) werden im Hort unterrichtet, für die Stellvertreterin der Schulleiterin gibt es kein geeignetes Büro, separate Räume für Kleingruppenunterricht fehlen. Der Bedarf an Raum steigt weiter, weil die Schülerzahlen durch Zuzug anwachsen und der Anteil von Kindern mit Förderbedarf ebenfalls zunimmt. Zudem werden Räume für zusätzliche Bildungsangebote im Ganztagsschulbetrieb benötigt.

„Wir sind gezwungen zu reagieren, um unsere Kapazitäten zu erweitern“, so Ralf Scheler. Derzeit lernen in der Schule laut Stadt 195 Schülerinnen und Schüler. In den nächsten vier Jahren kommen voraussichtlich weitere 48 hinzu. Demnach würden im Schuljahr 2024/25 etwa 243 Kinder die Schule besuchen, das sind 110 Kinder mehr als 2016/17, was einem Anstieg um 83 Prozent innerhalb von acht Jahren entspricht.

Ministerium: Langfristig nur zweizügig erforderlich

Laut Ministerium würde mittel- bis langfristig lediglich ein Bedarf an Plätzen im unteren zweizügigen Bereich gedeckt werden müssen. Diese Kapazität decke die Schule bereits ab, deshalb werde eine Erweiterung nicht als notwendig angesehen. Die Stadt hält unter anderem mit Blick auf das Wohngebiet Am grünen Fink entgegen: Konstant hohe Schülerzahlen werde es auch in den nächsten Jahre geben, dadurch erhöhe sich auch die Zügigkeit einzelner Klassenstufen, mit der Folge, dass bis zu drei zusätzliche Klassenräume in den kommenden Jahren benötigt werden. Selbst wenn die Schülerzahlen irgendwann wieder zurückgingen und die Schule wieder zweizügig werde, würden die zusätzlichen Räume weiter benötigt – wie bereits die aktuelle Situation zeige.

Eilenburg plant eingeschossigen Anbau

Die Stadt plant deshalb, einen eingeschossigen Anbau mit Glas-Verbindung zum Schulgebäude zur Schaffung von zwei zusätzlichen Räumen á 70 Quadratmeter inklusive Sanitärbereich zu errichten. Statt einer konventionellen käme hier die Modulbauweise zum Einsatz, das spart Zeit. Der Anbau soll westlich des Bestandsgebäudes errichtet werden. Diese Variante, so das vom Stadtrat mit den Planungen beauftragte Büro Giersdorff Architekten, könne bei laufendem Schulbetrieb umgesetzt werden. Bleibt es beim Nein zu den Fördermitteln, will Eilenburg das Projekt dennoch durchziehen. Zwei Versuche gibt es noch: Zum einen die sogenannte Förderrichtlinie Beschleunigung Grundschulbetreuung, „dann eventuell über den Städteumbau-Fördertopf“, so Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski.

