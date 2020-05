Eilenburger Kita: Überraschungen für die Kinder

Eilenburg

Lange Zeit war es ziemlich ruhig in der Kita „Eilenburger Heinzelmännchen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Friedrichshöhe 14. Einige Kinder wurden zeitweise im Rahmen der Notbetreuung betreut. Doch nun kommt das bunte Kita-Treiben wieder zurück, wenngleich auch mit Einschränkungen.

Neue Werkstatt und Überraschungen für die Kinder

Die Erzieherinnen haben die Zeit inzwischen genutzt. „Es wurde gewerkelt, gebastelt, gemalt, geschrieben, genäht und vieles mehr“, so Kathrein Trute, Leitung Kommunaktion/Projekte beim ASB. So steht auf dem Außengelände nun eine neue Werkstatt für die Kita-Kinder bereit. „Dafür wurde ein Container umgebaut und erstrahlt in grüner Farbe“, so Trute. Bänke und Sitzgruppen sind ebenso farblich neu gestrichen. Der gesamte Außenbereich mit Spielplatz ist bereit, von den Kindern erobert zu werden. Und da gibt es auch noch die Steinschlange aus der Mitmachaktion „SachsenSteine“, die inzwischen mehr als 300 Steine zählt und täglich weiter wächst.

Anzeige

Erzieherinnen und Hausmeister der ASB-Kita „Eilenburger Heinzelmännchen“ bereiten eine Kinder-Werkstatt im Außenbereich vor Quelle: ASB

Weitere LVZ+ Artikel

Über 800 Mund-Nasen-Schutz-Masken wurden genäht

In den vergangenen Wochen wurden mehr als 800 Masken von den Erzieherinnen und Hauswirtschafterinnen genäht. Diese, so Kathrein Trute, wurden entweder an andere Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime oder auch an den Postboten, die Essensfahrer oder an ältere Bürger aus dem benachbarten Wohnviertel verteilt.

Noch zu Beginn der Aktion hatte es an ausreichendem Material gefehlt. „Durch einen Aufruf an die Eilenburger Bevölkerung konnten jedoch ganz schnell genügend Materialien entgegengenommen werden. Sogar aus Hamburg kam ein Paket per Post an. Die Kita-Leitung bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützern und Spendern.“

Mehr als 800 Masken wurden in der ASB-Kita „Eilenburger Heinzelmännchen“ von den Mitarbeitenden in den letzten Wochen genäht und verteilt Quelle: ASB

Von LVZ