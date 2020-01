Eilenburger Hip-Hopper starten mit Neuem in die Tanzsaison

Eilenburg

Eine Kleidungsprobe, neue Spiegel und ein Zusatztraining am Sonntagnachmittag – für die Jungen und Mädchen derHip-Hop-Turniergruppe in Eilenburg startete das neue Jahr aufregend. Schon bald machen sich die Tänzer auf die Reise nach Dresden zum größten Ostdeutschen Tanzwettkampf. Zum DDP-Cup 2020 am 8. Februar werden immerhin fast 1000 Tänzer und 3000 Zuschauer erwartet – und mittendrin Underground’ 13 aus Eilenburg.

Neue Turnierkleidung in Dresden

Die Vorbereitungen zum Turnier laufen auf Hochtouren. Trainer Mike Erler freut sich nicht nur auf den Wettkampf, sondern es gibt noch viel mehr, worüber sich derzeit die Hip-Hopper freuen können.

In Dresden werden sie in neuer Turnierkleidung erscheinen. Die Tanzhosen dazu hat der Eilenburger Hans August Schwarzer entworfen, er ist natürlich bei der Übergabe und Anprobe am Sonntag dabei gewesen.

„Ich habe den Kontakt zu Mike aufgenommen. Daraus ist inzwischen eine gute Kooperation entstanden und wir können uns nun gegenseitig unterstützen“, erklärt der Jungunternehmer, der seit Mitte Dezember die Hosen der eigenen Marke online anbietet.

Tanztrainer setzt auf regionale Zusammenarbeit

„Für uns war klar, dass wir die Gelegenheit nutzen, denn wir setzen – wann immer es geht – auf regionale Zusammenarbeit und da passt es doch, wenn wir ein hier ansässiges junges Unternehmen unterstützen können“, sagt der Tanztrainer. Mit den neuen Hosen haben die Tänzer dann ihre Plätze vor dem riesigen Tanzspiegel eingenommen.

Rollbare Spiegel für das Training

Das war eine zweite Überraschung, über die sich die Gruppe freuen kann. Seit einigen Tagen stehen die großen rollbaren Spiegel den Tänzern zum Training zur Verfügung. Markus Wolf hat sie gebaut und auch er war beim Zusatztraining dabei, um sich selbst ein Bild davon zu machen, wie wichtig das Training vorm Spiegel ist.

Vizeeuropameister beim Training dabei

Begleitet wurde der Nachmittag von Vizeeuropameister Tom Thomson, einem Hallenser Tanztrainer und Inhaber der Urban Dance Classes Halle. Er begleitet die Muldestädter schon seit einiger Zeit, schreibt die Choreographien für die Gruppe und schaut hin und wieder beim Training vorbei: „Ich hoffe, dass wir den Tanz heute fertig bekommen. Denn viel Zeit bis zum Turnier ist nicht mehr“ erklärte er.

Für Mike Erler ist die Zusammenarbeit mit den vielen Helfern ein großer Gewinn. Er freut sich, dass so viele seine Schützlinge unterstützen. Natürlich steht auch der Verein Tanzgruppen Eilenburg hinter den Hip-Hoppern. Viele Sponsoren und Gelder vom Verein haben die Anschaffung der Hosen und Spiegel erst möglich gemacht. Bleibt nun nur noch das Daumendrücken für einen perfekten Tanzauftritt in Dresden.

Von Anke Herold