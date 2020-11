Eilenburger Hortkinder basteln für zwei Weihnachtsbäume

Eilenburg

Der Schmuck wird am Baum einfach toll aussehen. Davon sind Mia Lange und Magdalena Bartnick felsenfest überzeugt. Mit Klebepistole, viel Geduld und Fummelei basteln die Neunjährigen seit über einer Woche unter anderem Weihnachtssterne aus Kork, Glitzer und Perlen. Der Hort der Grundschule Eilenburg Berg beteiligt sich schließlich auch im Corona-Jahr an der Weihnachtsbaum-Schmückaktion der Stadt Eilenburg.

Acht Baumpaten gefunden

Mit Augenoptik Glas, Das Buchhaus, Firma W. Bergmann, Kinder- und Jugendarche, Sporttreff Müller, Timeless Hair, Wäschefräulein und Wohlfühlcafé wurden für die acht teilnehmenden Einrichtungen Baumpaten gefunden, die nicht nur 100 Euro zur Verfügung stellen, sondern auch einen Baum für das am 28. November beginnende Online-Votum bei sich aufstellen.

Klinik-Baum glänzt 2020 früher als sonst

Dass der Baum in diesem Jahr nicht auf dem Weihnachtsmarkt prämiert wird, brachte allerdings auch ein Problem mit sich. Hortleiterin Viona Alber: „Bisher ging unser Baum direkt nach dem Wettbewerb immer an die Klinik. Doch in diesem Jahr bleibt er ja weiter im Laden.“ Kurz entschlossen hätten sie sich daher im Hort entschieden, zusätzlich Schmuck für einen zweiten Baum zu basteln. Und während nun der Baumpate Engel, Sterne und Co. aus Material bekommt, was zu dessen Laden passt, wird die Tanne im Krankenhaus mit grün-weiß-rotem Schmuck herausgeputzt. Und darf damit nun dort sogar früher als in den Vorjahren glänzen.

Von Ilka Fischer