Eilenburger Innovation: Hafencity-Fenster sorgt für guten Schlaf

Eilenburg

Eilenburger Hafencity-Fenster? Wo ist denn die Hafencity? Richtig, in Hamburg. Und dort hat besagtes Fenster auch seinen Ursprung. Die wachsende Stadt stand vor der Herausforderung, Wohnraum zu schaffen. Platz gab es am lauten Hafen. Mit Wohnen verbindet sich aber auch das Recht auf beispielsweise Ruhe und frische Luft. Laut Weltgesundheitsorganisation sollen 30 Dezibel (dB) in einem Schlafzimmer nachts nicht überschritten werden. Zur Orientierung: 30 dB erzeugt eine tickende Uhr oder ein leichter Wind. Wie aber den Konflikt Lärm und Wohnen lösen?

Hamburger Pionierarbeit

In Hamburg wurde ein Fenster entwickelt, was die Grundidee verfolgte, Lärm bei einem teilgeöffneten Fenster zu mindern. Es entstand das Hafencity-Fenster, ein Kastenfenster, was im Wesentlichen zwei Fenster hintereinander sind. Im Zwischenraum wird die Luft gelenkt. Und nun kommt die Eilenburger Fenstertechnik ins Spiel. 2014 erreichte das Unternehmen Am Lauchberg eine Anfrage für ein Vorhaben in Regensburg. „Wir wurden gefragt, ob wir für ein Seniorenwohnprojekt ein Hafencity-Fenster bauen können. Da haben wir hier angefangen, das Hamburger Modell weiterzuentwickeln. Mit dem Ziel, ein neues Prinzip mit noch höheren Schallschutzwerten bei gekipptem Fenster zu erreichen“, erinnert sich Geschäftsführer Wolf von Trotha aus Gesprächen mit dem Entwicklungsteam.

Anzeige

Gerold Schwarzer (rechts) und Wolf von Trotha von der Eilenburger Fenstertechnik mit dem Hafencity-Fenster. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Alles hing an den Fenstern

Der Bauherr in Regensburg musste diese Schallschutz-Voraussetzung erfüllen, sonst hätte er wohl nicht bauen dürfen. Er war demzufolge bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Alles hing an den Fenstern mit Prüfzeugnis und Zertifikat. „Dennoch sind wir auch ein Risiko eingegangen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Innovation gesehen, die wir weiterverfolgen wollten. Wir haben also auch in die Zukunft geblickt“, so von Trotha.

Luft wird umgelenkt Schall dabei absorbiert

Und die Zukunft kam. Die Hamburger Vorlage war übrigens nicht geschützt oder patentiert. Das Grundprinzip mit dem Doppelfenster ist geblieben. Die Weiterentwicklung beinhaltet vor allem das Umlenken der Luft während der Schall absorbiert wird. Dazu haben die Eilenburger einen speziellen Schallschutz-Absorber erfunden und entwickelt, der die Geräusche im Fenster schluckt.

64 Eilenburger Hafencity-Fenster sind in der Ihringhäuser Straße in Kassel eingebaut. Das ist eine stark frequentierte Hauptstraße. Der Außenlärmpegel beträgt regelmäßig bis 80 dB. Quelle: Eilenburger Fenstertechnik

Der Luftzug wird dann noch durch mehrere Kammern gelenkt. Die Luft wird sozusagen spazieren geführt. Im Schlafzimmer kommen dann aktuell bis zu 48 dB weniger Lärm an. In der Praxis kann der Geräuschpegel draußen an lauten Straßen eher 75 dB betragen. Das Eilenburger Fenster absorbiert 48 dB, sodass im Schlafzimmer 27 dB für einen ruhigen Schlaf mit Frischluft sorgen.

Der Ursprung gibt den Namen

„Wir haben es dann das Eilenburger Hafencity-Fenster genannt. Bei den Schalldämmwerten sind wir vom Wettbewerb unerreicht und wohl weltweit führend“, sagt von Trotha. Bis zur ersten Produktion sei nur gut ein halbes Jahr vergangen. So ein innovatives Produkt sei aber ein ständiger Entwicklungsprozess, mit immer neuen Anforderungen. 2015 hat die Fenstertechnik das Hafencity-Fenster schützen lassen. Von den 10 Millionen Euro Jahresumsatz macht dieses Fenster inzwischen einen hohen Anteil aus.

Stolz der Fenstertechniker

Heute wird es vor allem deutschlandweit in teilweise sehr große Projekte eingebaut. Es macht die Eilenburger stolz. Auf der Messe Inter-Noise letztes Jahr in Madrid war die weltweite Schallingenieursszene vertreten. „Wir haben dort der staunenden Weltöffentlichkeit unser Fenster präsentiert. Die Fachleute waren beeindruckt. Seitdem haben wir in der Szene auch europaweit einen Namen. Und Anfragen erreichen uns heute auch aus europäischen Ländern“, erzählt der Geschäftsführer.

EU hat das Projekt gefördert

Die Europäische Union hat die Markteinführung und technische Weiterentwicklung finanziell unterstützt. Die Fenster werden in Kunststoff und Aluminium in nahezu allen gewünschten Größen und Farben angeboten. Partner sind hauptsächlich professionelle Bauherren und Generalbauunternehmen. Regional werden auch Privatkunden bedient.

Lesen Sie auch

https://www.lvz.de/Region/Eilenburg/Eilenburger-Fenstertechnik-lebt-bluehende-Landschaften-und-wird-30

Von Frank Pfütze