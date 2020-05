Eilenburger Jubilar verrät: So schafft man es, 100 zu werden

Hainichen

Die Nacht war kurz für Herbert Mette: „Ich habe schlecht geschlafen“, erzählt der Rentner am Vortag zu seinem großen Jubiläum. Denn Herbert Mette wird an diesem Sonnabend 100 Jahre alt. Ein ganz besonderer Geburtstag in einer außergewöhnlichen Zeit. Doch die Freude darüber ist groß. Aufgeregt ist er deshalb schon seit Tagen. „Ich bin der erste in meiner Verwandtschaft, der die 100 erreicht hat“, sagt der Senior, der im betreuten Wohnen in Hainichen lebt.

Viel Elend gesehen

Dort hat Herbert Mette eine hübsch eingerichtete Wohnung. Die Familie hat er quasi jeden Tag um sich – eine große Fotowand schmückt sein Zimmer. Herbert Mette fühlt sich mit seinen 100 Jahren gut. Das Gehen ist zwar etwas schwierig, er nutzt einen Rollator. Und auch die Gelenke machen nicht mehr so mit wie früher und das Hören und Sehen fallen ihm schwer. Aber Herbert Mette ist durch und durch ein positiv denkender Mensch, auch wenn er schon viel Elend gesehen hat.

Zweimal im Krieg schwer verwundet

Prägend waren für den in Bötzen bei Jesewitz geborenen Mette die Kriegsjahre. Davon erzählt er oft. Von 1939 bis 1943 war er im Krieg: Luxemburg, Frankreich, Griechenland und auch Russland. Zunächst als Funker und später in einer Sturmartillerietruppe kämpfte er in einem sinnlosen Krieg. Zweimal wurde er schwer verwundet: Ein Schuss traf ihn ins Bein, hinzu kam ein Lungendurchschuss – eine schwere Zeit. Zurück in der Heimat stand die Familie im Mittelpunkt. Seine Schulkameradin Edith lernte er beim Tanz näher kennen – beide verliebten sich und heirateten. Alsbald kündigte sich Nachwuchs an – Sohn Christoph und Tochter Birgt kamen zur Welt. Sein Sohn ist leider schon verstorben.

Familienmensch durch und durch

Der gelernte Glaser heuerte im Eilenburger Chemiewerk an. Gern erinnert er sich auch an die Feierabendbrigade, in der er war. Als Glaser brauchte ihn die AWG. So hat er in Eilenburger Wohnungen etliche Fenster eingebaut.

Herbert Mette mit seiner Frau Edith im Urlaub im Elbsandsteingebirge. Quelle: privat

Rückzugsort war sein Garten im Grünen Fink. Dort verbrachte er seine Freizeit und die Wochenenden mit der Familie. Herbert Mette und seine Frau reisten auch gern: Sächsische Schweiz, Ostsee, Masserberg oder auch Ungarn, wo Tochter Birgit eine Brieffreundin hatte. Später kamen vier Enkel dazu, heute freut er sich über inzwischen sechs Urenkel.

„Mein Vater ist der kinderliebste Mensch der Welt“, sagt Tochter Birgit. Er habe sich immer um alle gekümmert und war gern mit den Enkeln zusammen. Mit seiner Frau Edith, die vor vier Jahren verstarb, konnte er die silberne, goldene und diamantene Hochzeit feiern.

Der Kleingarten mit der Laube im Grünen Fink war der Rückzugsort für die Familie Mette. Quelle: privat

So feiert Herbert Mette

An diesem Sonnabend wird er nun seinen 100. Geburtstag im Kreis seiner Familie begehen. Bei Tochter Birgt gibt es eine Kaffeetafel – und zwar mit einem Überraschungsgast. Ein ehemaliger Lehrling kommt zu Besuch. Und dann wird der Jubilar gewiss auch zum Besten geben, wie man es schafft, 100 Jahre alt zu werden: „Jeden Tag ein Schluck Rotwein, der ist gut für die Blutbildung, und einen Kräuterschnaps.“

