Eilenburg

Für einige Kinder und Jugendliche in Eilenburg ist der Jugendclub Just ein zweites Zuhause. Hier werden nach der Schule Hausaufgaben erledigt, gemeinsame Projekte angegangen, gespielt oder einfach nur gechillt. Das Herzstück des Jugendclubs ist der Gemeinschaftsraum mit gemütlicher Sofa-Ecke, einer Tischtennisplatte, Musikboxen und über 15 Jahre altem Fußboden, der dringend ersetzt werden muss.

Seit 2015 funktionierende Nachbarschaft

An dieser Stelle kommen die neuen, alten Nachbarn von Just ins Spiel – der Discounter Norma ermöglicht der gemeinnützigen Einrichtung mit einer Spende über 4000 Euro die Renovierungsarbeiten.

Den beiden Sozialpädagogen Sven Wildberger und André Steinert, für die Kids nur „Willi“ und „Steini“, war schnell klar, dass sie mit dem Discounter einen tollen Nachbarn erwischt haben. „Als sie 2015 hier gebaut haben und dafür ein Teil vom Grundstück gekauft haben, hatten wir uns Sorgen gemacht. Norma kam aber ganz offen auf uns zu, hat gefragt, was sie für uns im Gegenzug tun können“, berichtet Steinert, der bei im Jugendtreff seit der Gründung im Jahr 2003 bereits dabei ist. Die Sozialpädagogen hatten sich einen Zaun gewünscht, um zu verhindern, dass regelmäßig Bälle auf den Parkplatz fliegen würden – Norma zog sofort mit.

Auch für den Discounter passt der Nachbar gut. Alle Gewinne, die das Unternehmen erwirtschaftet, fließen in die Manfred-Roth-Stiftung, der den Discounter 1964 gegründet hatte. Von der Stiftung aus geht das Geld dann an Einrichtungen und Projekte, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. „Wir sind hier in sehr guter Nachbarschaft. Warum also nicht mit einer Spende aushelfen?“, fragte sich Matthias Lehmann, Niederlassungsleiter in Sachsen.

Kinder dürfen bei Renovierung helfen

„Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung“, sagt Wildberger. Mit dem Geld soll nun nicht nur der Boden im Gemeinschaftsraum, sondern auch in zwei weiteren Gruppenräumen angegangen werden. Der 53-Jährige erklärt: „Den Boden werden wir von Profis machen lassen. Bei den restlichen Arbeiten die anfallen, dürfen dann die Kinder auch anpacken, wenn sie Lust haben.“ So könnten die Kinder zum Beispiel an den Wänden kreativ werden und dabei wichtige handwerkliche Fertigkeiten erlernen.

Von Tilman Kortenhaus