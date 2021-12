Eilenburger Kinderstadt 2022 – Anmeldung läuft

Eilenburg

Nächstes Jahr in der ersten Sommerferienwoche soll im Kinder- und Jugendtreff Just in Eilenburg Ost die Kinderstadt eröffnet werden. Vom 18. Juli bis zum 23. Juli können in der Einrichtung des DRK Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf kreativ werden. Seit 2015 gibt es das Projekt, bei dem Kinder auf einer Wiese, zunächst geheim gehalten vor den Augen Erwachsener, sechs Tage lang ihre Ideen umsetzen.

Gemeinsam mit Betreuerinnen und Betreuern entstehen so skurrile Dinge, wie ein hölzernes Krokodil auf Rädern. 2018 fand das Projekt zum letzten Mal statt. Unter dem Motto „Jurassic World“ entstanden ein Café, sowie eine Bude, in der Dinogeräusche und -bilder gezeigt wurden. Tanz- und Bastelgruppen fanden sich zusammen und auch Medienarbeit wird in der Kinderstadt jeweils thematisiert.

Unter Anleitung geht es mit Werkzeug, Malutensilien und auch der Kamera zur Sache. Am Ende wird auch eine kleine Zeitung mit den gesammelten Eindrücken zusammengestellt. Am letzten Tag des Projektes dürfen dann auch die Eltern hinter die bisher verschlossenen Tore schauen.

In den vergangenen zwei Sommern musste die Eilenburger Kinderstadt durch die Corona-Pandemie abgesagt werden. Im kommenden Jahr soll sie wieder stattfinden. Die Kosten für die Woche belaufen sich auf 100 Euro pro Teilnehmer. 40 Plätze sind bis jetzt für 2022 vorgesehen. Weitere Informationen sowie Eindrücke aus den letzten Jahren gibt es auf der Webseite des Projektes. Dort finden Interessenten auch das Anmeldeformular. Anmeldeschluss ist der 30. Januar 2022.

Von Juliane Staretzek