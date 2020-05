Eilenburger Kirchenmusik muss pausieren

Eilenburg

In Eilenburg wird es dieses Jahr kein Sommer-Singen im Rahmen der Kirchenmusikreihe der evangelischen Kirchgemeinde geben. „Alle sangesfreudigen Eilenburger müssen leider auf das geplante gesellige Liedersingen am 5. Juni verzichten. Aufgrund der neuesten Verordnungen darf in der Kirche auch im Gottesdienst oder in den Kreisen nicht gesungen werden. Nun heißt es, sich in Geduld zu üben und so lange zu Hause zu singen“, wird mitgeteilt. Da schon längere Zeit keinerlei Chorproben stattfinden und deshalb die nötige Vorbereitungszeit fehlt, wird das Konzert dieses Jahr ausfallen. Zudem ist noch ungewiss, wie mit Konzerten grundsätzlich verfahren werden soll in der nächsten Zeit.

Musical muss ebenso abgesagt werden

Abgesagt werden muss auch das aktuelle Musical-Projekt „Nach uns die Sintflut“. Jahr für Jahr studiert Kantorin Lena Ruddies mit Kindern ein Musical ein, das dann öffentlich aufgeführt wird. Im Februar hatten die Proben für das Stück von Johannes Matthias Michel begonnen. Es verbindet die Geschichte der Arche Noah mit einem modernen Hochwasser und dessen ökologischen Ursachen und Folgen. „Viele neue Kinder wollten sich dieser Aufgabe annehmen, auch eine größere Anzahl von Musikern aus Eilenburg und Umgebung wollten den Orchesterpart übernehmen. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, sind schon in verschiedene Rollen geschlüpft, waren voller Vorfreude auf die Aufführung. Daraus wird leider nichts.“ Das alles muss nun verschoben werden, in der Hoffnung, dass alle Teilnehmer die Geduld aufbringen bis zum Sommer 2021 zu warten. Da soll dann der Ersatztermin sein, voraussichtlich wieder am Stadtfest-Wochenende.

Hoffnung aufs Martinsspiel

Lena Ruddies hofft zudem, dass nach den Sommerferien allmählich wieder Normalität einkehrt. Dann könnten die Proben für das Martinsspiel beginnen. Neue Kinder sind dazu auch immer willkommen.

Von ka