Eilenburger Kirchenmusik startet mit erstem Konzert

Eilenburg

Am Sonntag sollte eigentlich das Vokal-Sextett voicemade in der Eilenburger Stadtkirche St. Nikolai auftreten. „Leider mussten die Sängerinnen und Sänger jedoch aus persönlichen Gründen das Konzert absagen. Zum Glück konnten kurzfristig fünf andere junge Herren einspringen“, teilt Kantorin Lena Ruddies jetzt mit.

Sänger kommen vom Stadtsingechor Halle

Das Ensemble, das stattdessen am 5. Juli um 17 Uhr in der Kirche auftritt, heißt „Mehr als 4“ und gründete sich im Jahr 2010 aus Sängern des Stadtsingechores zu Halle. „Mehr als 4“ zeichnet sich durch einen besonderen Klang, Charme und Unterhaltungsvermögen aus. Das weitreichende Repertoire, welches das Ensemble in regelmäßigen Konzerten erklingen lässt, umfasst Gesänge des Mittelalters, Polyphonie der Hochrenaissance, romantische Werke, Barbershops und moderne Arrangements von Klassikern der Popularmusik und vieles weitere. „Mehr als 4“ – das sind: Jonas Müller (Tenor), Johannes Rhode (Tenor), Sebastian Kawa (Bariton), Maximilian Kasparick (Bass) und Elias Büsching (Bass).

Karten möglichst vorbestellen

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Tickets gibt und eine Namensliste der Konzertbesucher angelegt werden muss, wäre es zu empfehlen, Karten im Gemeindebüro zu reservieren (unter 03423 602056) oder im Vorverkauf zu erwerben. Das Gemeindebüro ist dienstags von 9 bis 16 und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Besucher werden gebeten, während des Konzertes einen Mundschutz zu tragen.

Kirchenmusik nimmt langsam wieder Fahrt auf

Unabhängig von den Konzerten geht es auch in puncto Kirchenmusik langsam wieder aufwärts. Die Kantorei habe am Donnerstag das erste Mal wieder geprobt, so Lena Ruddies. Diese Woche startet der Popchor mit der ersten Probe. „Allerdings unter bestimmten Auflagen, in zwei Gruppen und mit drei Meter Abstand.“ Der Flötenkreis probt schon seit Längerem, mit der Rinckart-Singschule geht es allerdings erst nach den Sommerferien weiter.

Von LVZ/ka