Eilenburger Kirchenmusik startet wieder – das ist geplant

Eilenburg

Mit dem Konzert des Jungen Bläserkreises Mitteldeutschland startet am Sonnabend um 18 Uhr in der Marienkirche die Kirchenmusikreihe der Evangelischen Kirche Eilenburg. Dem Ensemble gehören 15 junge Bläserinnen und Bläser aus Posaunenchören der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland an. Zum Repertoire gehören meditative Klänge, Gospelmusik, Pop- Balladen und klassische Bläserliteratur. In Eilenburg werden unter anderem Werke von Vivaldi, Debussy und Reinhard Mey erklingen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Kollekte gebeten.

Weihnachtsoratorium am Ende des Jahres geplant

Im Laufe des Jahres sind weitere Events geplant. Höhepunkt dürfte die Aufführung des Weihnachtsoratoriums (1–3) mit Martin-Rinckart-Kantorei, Chorgästen, Mitteldeutschem Kammerorchester und Solisten sein. Die Entscheidung, das Projekt trotz zweimaliger Verschiebung erneut anzugehen, sei mit den Musikern gemeinsam gefallen, so Lena Ruddies. Zwar räumt die Kantorin ein: Auf etwas hinzuarbeiten, das vielleicht nicht stattfinde, sorge schon für Frust bei allen Beteiligten. Die Vorfreude auf die Proben und die Hoffnung, dass alles stattfinden kann, seien aber da.

Popmesse am Tag der Einheit auf dem Burgberg

Erstmals für einen Auftritt binden konnte Ruddies die Bigband der Musikschule Heinrich Schütz, die am 11. Juni mit Martin-Rinckart-Kantorei und Rinckart-Popchor in St. Nikolai Rock- und Jazzstandards, Teile aus der Messe des Friedens von Reimund Hess präsentieren. Premiere in Eilenburg feiert das Orchester „Klänge der Hoffnung“, das am 15. Mai in der Nikolaikirche gastiert. Zum Ensemble gehören 40 Musiker/innen aus Leipzig und Umgebung, die in verschiedenen Ländern aufgewachsen sind – so im Iran, in der Türkei, in Syrien, Deutschland, Mexiko, Kolumbien, Armenien, Venezuela, Argentinien, Italien und Guinea. Am Stadtfestsonntag wird das Kindermusical „Nach uns die Sintflut“ aufgeführt. Dabei sind Singschule, Musical-Mäuse, Grundschule Jesewitz sowie ein Kammerorchester. Am 3. Oktober gibt es zum zweiten Mal die Popmesse – diesmal auf dem Burgberg und als Gemeinschaftsaktion mit dem Burgverein, der zum Kinderfest einlädt. 10 Uhr startet die Open-air-Andacht mit der „Messe des Friedens“. ka

www.kirchenmusik-eilenburg.de/Konzertreihe.htm

Von ka